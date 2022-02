Haftung an Polymeroberflächen

Organische Polymere begegnen uns im täglichen Leben vielerorts, z. B. in Form von Bauteilen oder Verpackungen aus Kunststoff, aber auch von Lackoberflächen, Verklebungen oder Folien. Die Haftfestigkeit zwischen verschiedenen Polymeren oder zwischen einem Polymer und einem anderen Werkstoff kann für die Eignung des jeweiligen Materials bzw. Bauteils entscheidend sein. Dies gilt nicht nur im „produktionsfrischen“ Zustand, sondern auch (oder vor allem) nach Belastung unter Feldbedingungen.



Dieses Seminar beschäftigt sich mit den Grundlagen zu ausgewählten technischen Polymeren und zur Haftfestigkeit, mit unterschiedlichen technischen Verfahren des „Zusammenbringens“ von Polymeren miteinander oder mit anderen Materialien, mit Schwachstellen in den entsprechenden technologischen Prozessen sowie mit relevanten Prüf-und Testmethoden. Dabei sollen die Inhalte dieses Seminars hinsichtlich unterschiedlicher Facetten der technologischen Prozesse und der Untersuchungsverfahren – auch vor dem Hintergrund von teilweise sehr unterschiedlichen Anwendungsrichtungen – den Teilnehmenden neue Optionen aufzeigen.



Die Fachabteilung Beschichtungssystem- und Lackiertechnik des Fraunhofer IPA beschäftigt sich seit vielen Jahren mit chemischen, lackanwendungs- und prüftechnischen sowie planungs- und simulationsbezogenen Fragen von Lacken und Beschichtungsstoffen unterschiedlichster Typen und Anwendungen. Die Abteilung gehört heute zu den größten Forschungsgruppen auf dem Gebiet der Lack- und Beschichtungstechnologie (einschl. Kunststofflackierung) überhaupt. Die am Seminar beteiligten Leiter und Referenten sind sowohl in einschlägige Forschungs- und Entwicklungsprojekte als auch in entsprechende Untersuchungs- und Prüfdienstleistungen involviert.