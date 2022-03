keepthepace live

ab 12.30 Uhr

Empfang

13.00 Uhr

Begrüßung und Einführung in das Thema

Petra Foith-Förster, Fraunhofer IPA

13.10 Uhr

Automotive am Fraunhofer IPA

Prof. Alexander Sauer, Fraunhofer IPA

13.25 Uhr

Prinzipien und Mehrwert der Matrixproduktion

Lernen Sie, wie eine Matrixproduktion gestaltet und gesteuert wird.

Michael Trierweiler, Fraunhofer IPA

14.05Uhr

Projektvorstellung: Matrix in der Anwendung

Vortrag Industrieprojektpartner

14.30 Uhr

Ausstellung / Gemeinsame Kaffeepause / Snacks

15.15 Uhr

Technische Befähiger der Matrixproduktion

Unsere Expertinnen und Experten stellen Ihnen technische Lösungen für die Matrixproduktion vor.

16.15 Uhr

Abschlussdiskussion mit unseren Expertinnen und Experten: Umsetzung der Matrixproduktion

Diskutieren Sie mit unseren Expertinnen und Experten die Umsetzungsmöglichkeiten der Matrixproduktion in ihren Branchen und Produktionsszenarien.

17.00 Uhr

Ende der Vorträge

Get together

Nutzen Sie die Möglichkeit, beim Get together mit den Experteninnen und Experten sowie den anderen Teilnehmenden individuelle Fragestellungen zu besprechen.