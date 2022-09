»Spitzentreffen: Wie wird Ihr Unternehmen klimaneutral?« Powered by S-TEC und Innovationsnetzwerk Klimaneutrale Unternehmen

Eine zunehmende Unabhängigkeit von steigenden Energiepreisen und drohenden Energieengpässen, das enorme Kostensenkungspotenzial durch Ressourceneffizienz, eine hohe Attraktivität am Arbeitsmarkt in Zeiten des Fachkräftemangels und eine gesteigerte Motivation der Mitarbeitenden – all dies sind Gründe für Unternehmen aller Größen und Branchen, sich auf den Weg zur Klimaneutralität zu machen. Dieser Weg besteht aus vier Schritten: Bilanzieren, Reduzieren, Substituieren, Kompensieren.

In unserem Symposium »Wie wird Ihr Unternehmen klimaneutral?« bereiten wir Sie systematisch darauf vor, Ihr Unternehmen auf den Weg zur Klimaneutralität zu schicken. Die vier Schritte zur betrieblichen Klimaneutralität werden in Fachvorträgen vorgestellt und vermitteln den Teilnehmenden ein tiefes fachliches Verständnis sowie Wissen zu verschiedenen bewährten Maßnahmen sowie innovativen Ansätzen in den vier Handlungsfeldern der Klimaneutralität. Vorreiter aus verschiedenen Branchen berichten über ihre Erfahrungen, Herausforderungen und Erfolge im betrieblichen Klimaschutz und stehen für einen intensiven Austausch und eine Diskussion Ihrer Fragen bereit.

Die Teilnehmenden profitieren von einer abwechslungsreichen Kombination aus Fachvorträgen, Erfahrungsberichten, Workshops und wissenschaftlicher Expertise. Sie haben die Möglichkeit, sich mit anderen Unternehmen zu vernetzen, die vor den gleichen Herausforderungen stehen und Ihre eigenen Ideen mit Expert*innen und Branchenkolleg*innen zu diskutieren. Die Teilnehmenden erhalten auf der Veranstaltung zudem in einer spannenden Führung Einblick in das institutseigene »Micro Smart Grid«, das dem Fraunhofer IAO mit über 30 Ladestationen für Elektrofahrzeuge und Europas schnellster Hochleistungsschnellladestation als Living Lab dient. Die Station beinhaltet den europaweit ersten LOHC-Wasserstoffspeicher im Regelbetrieb und vereint erneuerbare Energiegewinnung mit intelligenter Steuerung.



Das Symposium umfasst u. a.:

Keynote der baden-württembergischen Wirtschaftsministerin Dr. Nicole Hoffmeister-Kraut

Impulsvortrag von Prof. Dr. Michael Braungart, Entwickler des Cradle-to-Cradle-Designkonzepts

Fachvorträge zu den Schritten I – IV: Bilanzieren, Reduzieren, Substituieren, Kompensieren

Einblicke in die industrielle Praxis: Erfahrungsberichte aus verschiedenen Branchen

Podiumsdiskussion mit den Referierenden

Führung durch das »Micro Smart Grid« des Fraunhofer IAO

Möglichkeiten zum Networking, Erfahrungsaustausch, Diskussion

Vorstellung des Fraunhofer-Netzwerks »Klimaneutrale Unternehmen«

Get Together

Zielgruppe

Die Veranstaltung richtet sich an Vertreterinnen und Vertreter aus Industrieunternehmen aller Branchen und Größen.