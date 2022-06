Süddeutscher Qualitätstag

Qualitätsmanagement: Was kommt? Was bleibt? Was braucht´s?

Das sind die zentralen Fragen des Programms zum Süddeutschen Qualitätstag. Elf Referierende geben Ausblicke und Einblicke. Das Programm steht nur offline zur Verfügung. Und damit der Austausch der Teilnehmer untereinander nicht zu kurz kommt, haben wir ausgiebige Pausen mit einem schmackhaften Rahmenprogramm vorgesehen.

Veranstalter: N5 GmbH

Themen

Trendvorschau des Fraunhofer IPA

Die Herausforderung – Digitale Transformation versus Security

Keine Angst vor Klimaneutralität – erste Schritte zur Klimastrategie

Agile Methoden – Future Skills in der Bildung?

Ein Trend der Prozessorientierung: Reifegrad

Management von Lieferketten – mehr als nur Prozessaudits

Nachhaltigkeit – Entwicklung einer Roadmap

Nach 5 Pandemiewellen: Kliniken erfinden ihre Kernprozesse neu



Zielgruppe

Qualitätsmanagerinnen und Qualitätsmanager aus Baden-Württemberg und Bayern

Nutzen für die Teilnehmenden

Die Teilnehmenden erhalten Einblicke in aktuelle Trends des Qualitätsmanagements. Neben den Fachvorträgen haben sie ausreichend Gelegenheit sich mit Expertinnen und Experten fachlich fundiert auszutauschen.