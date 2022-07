Technologieradar Industrierobotik

Roboter haben sich als zuverlässige Werkzeuge in der Automatisierung bewährt. Sie sind in vielen Industriebereichen für die wirtschaftliche Produktion unentbehrlich. Vor dem Hintergrund der digitalen Transformation entwickeln sich die Fähigkeiten von Industrierobotersystemen auf Basis kognitiver Funktionen rapide weiter und es ergeben sich neue Anwendungsfelder. In diesem Seminar werden die relevanten Schlüsseltechnologien und Trends in einem Technologieradar eingeordnet und in praxisnahen Vorträgen ausgeführt.

Experten des Fraunhofer IPA zeigen Entscheidungsträgern, Verantwortlichen für Technologiescouting, Umsetzern und Projektplanern das breite Spektrum industrieller Robotik in Technologien und Anwendungen auf, mit Fokus auf Schlüsseltechnologien und zukünftigen Anwendungsfeldern. Darüber hinaus erhalten die Teilnehmer Unterstützung bei der Auswahl und Priorisierung von Roboter-Technologien für bestimmte Anwendungsfälle. Eine Session mit Robotikexperten ermöglicht den Teilnehmern, spezifische Themen zu diskutieren, Fragen zu stellen sowie Konzepte und Ideen passend für ihre individuellen Herausforderungen zu generieren.





Themen

Technologieüberblick in der Industrierobotik anhand weltweiter Marktzahlen und Technologietrends

Schlüsseltechnologien: Wandelbarkeit, Mensch-Roboter-Kooperation, Greifen mit 3D-Bildverarbeitung und maschinellem Lernen, neue Verfahren der Roboterprogrammierung

Zukünftige Anwendungsfelder in der Handhabung, dem Schweißen und der Montage mit Industrierobotern

Führung durch die Versuchsfelder des Fraunhofer IPA (Robotik, Applikationszentrum Industrie 4.0)

Persönliche Expertenberatung zu Ihrer spezifischen Fragestellung

Zielgruppe

Die Teilnehmer erhalten einen Überblick über die Trends in der Robotik sowie eine Einschätzung von Schlüsseltechnologien für den zukunftsweisenden Einsatz von Robotern. Hiermit wird die Grundlage gelegt, die Trends zu antizipieren und in die eigene Fertigung bzw. Produkte einfließen zu lassen. Im Rahmen einer Expert-Session haben die Teilnehmenden Gelegenheit, mit den Experten des Fraunhofer IPA ihre individuelle Problemstellung zu diskutieren.

Qualifikationsziele

Verantwortliche für Technologiescouting, Industrial Engineering, Projektverantwortliche und Entscheidungsträger für die Nutzung von Automatisierungslösungen, Produktmanager und Strategieverantwortliche von Anbietern von Automatisierungslösungen und -komponenten