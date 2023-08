Symposium »Automatisierte Dezentrale ATMP Produktionstechnologien – ADAPT«

Um die Entwicklung neuer Technologien für die Produktion von Zell- und Gentherapien voran zu treiben, haben wir am Fraunhofer IPA in der Abteilung Laborautomatisierung und Bioproduktionstechnik ein Labor und Showroom eingerichtet, welches wir im Rahmen des Symposiums »Automatisierte Dezentrale ATMP Produktionstechnologien – ADAPT« am 01.12.23 eröffnen wollen.

Agenda

9:30 Uhr

Ankunft

10:00 Uhr

Begrüßung durch Prof. Thomas Bauernhansl und Andreas Traube

10:30 Uhr

Vorträge zu aktuellen Themen der ATMP-Produktion

13:00 Uhr

Mittagessen

14:00 Uhr

Eröffnung ADAPT Labor durch Prof. Thomas Bauernhansl und Andreas Traube

ab 14:30 Uhr

Führungen durch das neue Labor in Kleingruppen