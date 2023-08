Additiv im Südwesten

27. September 2023

09:00 Uhr

Begrüßung Fraunhofer IPA | Herr Breuninger

09:15 Uhr

OSCAR PLT GmbH: „Additive Fertigung mit Laser und Draht – ressourcenschonend und innovativ“, Dr.-Ing. Tobias Gustmann (Kundenprojektleiter & Vertriebsingenieur)

09:40 Uhr

ProductionToGo GmbH: „Der Weg vom 3D-Druck zur Additiven Fertigung“, Maximilian Neck (CEO / Geschäftsführer)

10:05 Uhr

Malping GmbH: „Herausforderungen und Chancen beim FDM-3D-Druck von Hochleistungspolymeren“, Dr.-Ing. Bastian Gaedike (CEO / Geschäftsführer)

10:30 Uhr

Abschlussdiskussion und interaktive Vernetzung

29. November 2023

09:00 Uhr

Begrüßung Fraunhofer IPA | Herr Breuninger



09:15 Uhr

3DCeram Sinto Tiwari GmbH: „3D Printing of Several Technologies in One – a New Approach to Shape Ceramics Including Silicon Carbide“, Siddharth Tiwari (Managing Director)



09:40 Uhr

Breuninger Unternehmensberater: „Neuigkeiten von der formnext 2023“, Hans-Alfred Breuninger (Geschäftsführer)



10:05 Uhr

Amecos GmbH: „Fortschrittliche Technologien im 3D Druck“, Andreas Tulaj (Geschäftsführender Gesellschafter)



10:30 Uhr

Abschlussdiskussion und interaktive Vernetzung

31. Januar 2024

09:00 Uhr

Begrüßung Fraunhofer IPA | Herr Breuninger



09:10 Uhr

TRUMPF Laser- und Systemtechnik GmbH: „n/n“, Dr. Tobias Brune (Leitung Business Unit Additive Manufacturing)



09:35 Uhr

n/n: „n/n“, n/n



10:00 Uhr

n/n: „n/n“, n/n

10:25 Uhr

Abschlussdiskussion und interaktive Vernetzung

Weitere Termine

27. März 2024, 9:00 Uhr - 11 Uhr

29. Mai 2024, 9:00 Uhr - 11 Uhr

31. Juli 2024, 9:00 Uhr - 11 Uhr

25. September 2024, 9:00 Uhr - 11 Uhr

27. November 2024, 9:00 Uhr - 11 Uhr