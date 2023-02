Additive Manufacturing Tage 2023

Der Einstieg in die additive Fertigung kann knackig sein: Welche Möglichkeiten, Ziele und Grenzen ergeben sich? Wie universell einsetzbar ist die Technologie wirklich? Im Rahmen der Additive Manufacturing Tage (AM-Tage), veranstaltet von der Konradin Mediengruppe in Kooperation mit dem Fraunhofer IPA, stellen Ihnen unsere Referenten ein Feuerwerk an Ideen und Innovationen vor: darunter, welche Rolle 3D-gedruckte Elektronik in Ihrer Fertigung spielt, wie mit dem MJF-Verfahren weiße oder farbige Bauteile produziert werden oder wie sich Grenzen mit additiv gefertigten, amorphen Teilen verschieben.

Wir laden Sie herzlich ein, am 01. März 2023 an dieser kostenfreien Digitalveranstaltung teilzunehmen. Erleben Sie spannende Vorträge rund um die additive Fertigung – bequem vom Büro oder von Zuhause. Das Event gliedert sich in zwei Sessions:



Wie additive Kunststoffverfahren den Markt erobern | 10:00 - 11:45 Uhr

Additive Fertigung mit Metall als Innovationstreiber | 13:30 - 15:45 Uhr

Auf Austausch müssen Sie dabei nicht verzichten: Sie können die Sessions ganz bequem via Chat mit Ihren Fragen und Anregungen mitgestalten!



Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme und senden herzliche Grüße