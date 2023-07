Einführung in die Asset Administration Shell

Im Zeitalter der Industrie 4.0 ist eine nahtlose Zusammenarbeit zwischen Unternehmen von entscheidender Bedeutung. Zur Sicherstellung einer ganzheitlich digitalisierten Wertschöpfungskette ist es erforderlich, sämtliche industrielle Gegenstände wie Anlagen, Systeme und Komponenten sowie Prozesse mit digitalen Zwillingen auf einheitliche Weise auszustatten. Zur Umsetzung digitaler Zwillinge in der Industrie 4.0-Umgebung kommt die sogenannte Asset Administration Shell (AAS) bzw. Verwaltungsschale zum Einsatz. Sie dient als Schnittstelle zwischen dem physischen Objekt und der digitalen Welt und ermöglicht einen standardisierten Informationsaustausch.

Im Online-Workshop »Einführung in die Asset Administration Shell« am 22. August 2023 von 11:00 bis 12:00 Uhr erklären Forschende des Fraunhofer IPA im Rahmen des InterOpera Projekts, was hinter dem Konzept des digitalen Zwillings und der AAS steckt und wie man von der Theorie zur Implementierung im eigenen Unternehmen kommt. Hierbei werden der Aufbau der AAS und ihre Teilmodelle sowie die technische Umsetzung mit Open-Source SDK behandelt.



Inhalte

Im Online-Workshop wird das Konzept des digitalen Zwillings erklärt und die Grundlagen der AAS und deren Teilmodelle vermittelt.

Folgende Inhalte werde im Workshop vermittelt:



Digitaler Zwilling und seine Umsetzung als AAS für Industrie 4.0

AAS-Metamodell, AAS-Teilmodelle und deren Aufbau

Anwendungsfälle der AAS-Teilmodelle und IT-Umsetzung der AAS

Zielgruppe

Der Workshop richtet sich an produzierende Unternehmen, die noch keine oder nur wenig Erfahrung mit dem Konzept des digitalen Zwillings und der AAS haben, jedoch erste praktische Schritte zur Umsetzung erlernen möchten.

Nutzen für die Teilnehmenden



Die Teilnehmenden werden auf das Thema Asset Administration Shell sensibilisiert und erfahren, welche konkreten Möglichkeiten und Einsatzgebiete sich für die Industrie ergeben.

Sonstige Informationen

Die AAS ist eine Umsetzung des digitalen Zwillings für Industrie 4.0. Sie stellt die Schnittstelle für Industrie 4.0-Kommunikation zur Verfügung. Die AAS setzt sich aus vielen verschiedenen Teilmodellen zusammen, die die Eigenschaften eines Gegenstands in der Produktion detailliert beschreiben.

Die IDTA und das Projekt InterOpera arbeiten auf eine standardisierte Umsetzung der AAS in der Praxis hin. In Zusammenarbeit mit der Industrie werden praktikable und interoperable Teilmodell-Vorlagen der AAS entwickelt und standardisiert. Die Teilmodell-Vorlagen werden als Open-Source-Ressourcen zur Verfügung gestellt.