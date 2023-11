CyberLänd-Frühstück

Potenziale des Metaverse für Unternehmen in Baden-Württemberg

Das Thema Metaverse hat in den letzten Jahren große Aufmerksamkeit erregt. Als nächste Entwicklungsstufe des Internets im dreidimensionalen Raum sollen physische und virtuelle Welten in bisher nicht gekannter Weise miteinander verschmelzen. Das Fraunhofer-Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation IAO, das Fraunhofer-Institut für Produktionstechnik und Automatisierung IPA und das Virtual Dimension Center (VDC) haben aufgrund der zu erwartenden Potenziale des Metaverse das Projekt »CyberLänd« initiiert. Gefördert wird es vom Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus Baden-Württemberg. Ziel des Projektes ist es, den Akteuren aus Wirtschaft, Politik und Gesellschaft am Standort Baden-Württemberg die Potenziale des Metaverse verständlich zu machen und entsprechende Handlungsempfehlungen aufzuzeigen.

Inhalte

Ein einheitliches Verständnis für das Metaverse

Potenziale des Metaverse für Unternehmen in BW

Herausforderungen auf dem Weg ins Metaverse

Handlungsempfehlungen für Politik, Gesellschaft und Unternehmen

Nutzen für die Teilnehmenden

Information über Studienergebnisse und die Möglichkeit, Fragen an die Autorinnen und Autoren zu stellen

Zielgruppe

Alle, die sich in mit dem Thema Metaverse in Baden-Württemberg auseinandersetzen

Agenda

ab 08.15 Uhr

Vorstellung der Studienergebnisse

08.45 Uhr

Fragen des Publikums

9 Uhr

Ende