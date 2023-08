Entdecken Sie die Welt der biointelligenten Produktion auf unserer Delegationsreise nach Tel Aviv!

Entdecken Sie die Welt der biointelligenten Produktion auf unserer Delegationsreise nach Israel! Erforschen Sie führende Industriebereiche und relevante Technologien aus unterschiedlichen Branchen. Treffen Sie Schlüsselinstitutionen vor Ort und erleben Sie Trendentwicklungen aus erster Hand.

Israel gilt als einer der Hot-Spots für Forschung in den Konvergenzbereichen der Biowissenschaften, Ingenieurswissenschaften und der Informationstechnik. Bei der Entwicklung der industriellen Forschung und Entwicklung ist die Israel Innovation Authority einer der wichtigsten Institutionen, die verstärkt daran arbeitet, Aktivitäten im Bereich der Biokonvergenz voranzutreiben. Vorangetrieben werden Aktivitäten in diesem Bereich ebenfalls durch eine ausgeprägte Start-up Kultur, die sich insbesondere im High-Tech-Sektor in den vergangenen Jahren in Tel Aviv stark entwickelt hat.



Themen

Die Reise widmet sich Forschungsbereichen der Biointelligenz, indem sie innovative Ansätze und Technologien für nachhaltige Energie, Lebensmittel, Umwelt und Technologie in Israel erkundet:

Nachhaltige Energieumwandlung und –speicherung

Biologische Nahrungsmittelinnovationen

Synthetische Biologie und DNA-basierte Speicherung.

Datengesteuerte Lösungen für Landwirtschaft und Umwelt

Förderung von Startups und innovativen Technologien in verschiedenen Branchen befassen.

Bionik und Biopolymermaterialien

Zielgruppe



Unternehmer:innen, Führungskräfte, Forschende, Investor:innen, Venture-Capital-Unternehmen, Vertreter:innen von akademischen und Forschungseinrichtungen, Politiker:innen sowie Fachleute und Innovator:innen, welche die Möglichkeiten und Innovationen im Bereich der Biologischen Transformation in Israel erkunden möchten.

Ziel der Reise