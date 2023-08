Design-FMEA, Design Verification Plan (DVP) und Besondere Merkmale

05.10.2021 | 13:00-17:00 Uhr

Die Fehler-Möglichkeits- und Einfluss-Analyse (FMEA) ist eine wirkungsvolle Methode des operativen Risikomanagements. Die Design-FMEA analysiert die Entwicklung auf Basis der geplanten Produktfunktionalität und Einsatzbedingungen. Durch ihren systematischen Ansatz kann sie potenzielle Risiken sowie relevante Merkmale (Besondere Merkmale) bereits in der Entwicklungsphase aufdecken. Für die so identifizierten Risiken lassen sich gezielt Maßnahmen zur Fehlervermeidung und Fehlererkennung ableiten. Diese Entdeckungsmaßnahmen werden zur Verifizierung an Muster- und Prototypteilen in den Design Verification Plan (DVP) überführt. Damit erhalten die Mitarbeiter aus dem Versuch die zur Verifizierung der Entwicklung notwendigen Informationen.



Themen

Programm

Begrüßung, Vorstellung und Abfrage der Erwartungen

Design-FMEA

7 Schritte zur FMEA nach AIAG/VDA (2019)

Design-FMEA

Regeln zur Strukturierung der Design-FMEA

Regeln zur Definition und Zuordnung von Funktionen und Produktmerkmalen

Regeln zur Ableitung von Fehlfunktionen

Regeln zur Definition geeigneter Vermeidungs- und Entdeckungsmaßnahmen anhand des Parameter-Diagramms (P-Diagramm)

Regeln zur korrekten Risikobewertung in der Design-FMEA

Interpretation der AP-Tabellen nach AIAG/VDA (2019)

Besondere Merkmale



Bezeichnung von Besonderen Merkmalen

Anwendung der Konzept- und Konstruktionsfilter

Systematische Ermittlung Besonderer Merkmale

Moderne Ansätze zur Identifikation Besonderer Merkmale

Design Verification Plan (DVP)

Aufbau und Inhalte des Design Verification Plan (DVP) aus der FMEA

Praxisbeispiel

Aufbau eines Praxisbeispiels

Identifizierung und Abbildung Besonderer Merkmale

Erstellung des Design Verification Plan (DVP)

Abbildung in der IQ-FMEA der APIS GmbH

Zusammenfassung, Abschlussdiskussion, Feedback