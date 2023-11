keepthepace – Game-Changer der Automobilproduktion

Donnerstag, 12. Oktober 2023, 10.00 – 11.00 Uhr



IIoT-Plattformen in modernen Produktionssystemen

Referenten: Daniel Ranke, Dr.-Ing. Erwin Groß, Bumin Hatiboglu

Flexible Produktionsformen erfordern neue Lösungsansätze. In diesem Webinar betrachten wir insbesondere die Matrixproduktion, welche mehr Flexibilität und Produktivität verspricht. Die IIoT-Plattform gilt dabei als eine Schlüsseltechnologie und Datendrehscheibe, um die Potenziale der Matrixproduktion erschließen zu können.

Lernen und diskutieren Sie, welche Schritte bei der Einführung von IIoT gemacht werden müssen, welche Anforderungen sich hieraus ergeben und wie diese gemeistert werden können.

Donnerstag, 14. September 2023, 10.00 – 11.00 Uhr



Planung von Batteriezellfabriken

Referenten: Christian Kaucher, Julian Grimm, Dr.-Ing. Alexander Emde

Wir geben Ihnen einen Überblick über die Herstellung und Nutzung von Lithium-Ionen-Batterien und wie hierbei die Digitalisierung als Wettbewerbsvorteil in Europa genutzt werden kann. Wir zeigen Ihnen, wie wir am Fraunhofer IPA die Batterieproduktion vorantreiben und wie die Fabrikplanung als Besonderheit der Batteriezellfabrik dient. Anhand eines Umsetzungsbeispiels aus der FFB wird dies verdeutlicht.

Donnerstag, 13. Juli 2023, 10.00 – 11.00 Uhr



Circular Economy in der Automobilindustrie am Beispiel der Batterie

Referenten: Johannes Wanner, Anwar Al Assadi, Dr.-Ing. Adam Balinski

Wir zeigen Ihnen Kreislaufwege in der Automobilproduktion am Beispiel der Batteriewiederverwertung. Lernen Sie Strategien der Entscheidungsfindung, beispielsweise zu Diagnose, Zweitanwendung und Refabrication kennen. Wir geben Ihnen einen Überblick über aktuelle Trends der roboterbasierten und zerstörungsfreien Demontage von Batteriesystemen, der damit einhergehenden sicheren Zerlegung und wie dies zur Steigerung der Ressourceneffizienz von Recyclingprozessen führen kann.

Donnerstag, 15. Juni 2023, 10.00 – 11.00 Uhr



Rückführlogistik – den Kreislauf schließen

Referenten: Julian Große Erdmann, Dr.-Ing. Daniel Palm

In diesem Webinar geben wir Ihnen einen Überblick über Möglichkeiten und Herausforderungen im Remanufacturing, wie die Identifikation von Bauteilen, der Rückführlogistik und der Erkennung des Zustands der Altteile. Wir geben Ihnen einen Ausblick, wie digitale Technologien (Block Chain, digitaler Zwilling, Verwaltungsschale) Ihnen helfen, diese Herausforderungen zu meistern.

Donnerstag, 25. Mai 2023, 10.00 – 11.00 Uhr



Energieflexible Automobilindustrie

Referentin und Referenten: Dr. Timm Kuhlmann & Andreas Schlereth

Im Zuge der Energiewende kommt dem Thema Energieflexibilität eine immer wichtigere Rolle zu, vor allem, wie Energiekosten durch Energieflexibilität gesenkt werden können. Wir geben Ihnen einen Einblick in die generelle Optimierung durch die Nutzung von Services zur Prognose der Entwicklung des Energieverbrauchs und in die Möglichkeiten durch die Vernetzung mit den Energieversorgern. Anhand eines Umsetzungsbeispiels aus der Automobilindustrie, bei der eine neue Produktionshalle eines bekannten OEM geplant wurde, wird dies genauer erläutert. Des Weiteren wird die Energiesynchronisationsplattform vorgestellt, um diesen Prozess vollständig zu automatisieren.

Donnerstag, 8. Dezember 2022, 10.00 – 11.15 Uhr



Umgang mit Partikelrisiken in der Produktion

Referenten: Dr.-Ing. Andreas Gebhardt und Dr.-Ing. Oliver Tiedje

Gesundheitsschutz bei der Entstehung von Aerosolen, Gasen und Stäuben spielt in der Automobilproduktion eine wichtige Rolle. In dem Vortrag wird aufgezeigt, wie diese gemessen, ihre Verteilung durch Simulationen optimiert und der Werken gut geschützt werden kann. Konkrete Umsetzungen werden an Beispielen aus Lackier- und Bearbeitungsprozessen gezeigt.

Donnerstag, 10. November 2022, 10.00 – 11.15 Uhr



Automatisierung der Brennstoffzellenmontage

Referenten: Dr.-Ing. Friedrich-Wilhelm Speckmann und Dr.-Ing. Erwin Groß

Brennstoffzellensysteme werden heute meist manufakturartig hergestellt. Das Fraunhofer IPA entwickelt Automatisierungslösungen, um eine wirtschaftliche Massenproduktion zu ermöglichen. Der Fokus liegt auf dem Kernprozesse der Brennstoffzellenfertigung: das Stapeln von Bipolarplatten und Membran-Elektrodeneinheiten, auch bekannt als Stacking.

Dieses Webinar stellt die Ergebnisse der ersten Untersuchungen sowie Erkenntnisse der Pilotanlage dar und zeigt Expertenmeinungen und Entwicklungsbedarfe für den zukünftigen Brennstoffzellenmarkt auf.

Donnerstag, 2. Juni 2022, 10.00 – 11.15 Uhr



Wie schnell muss ihre Produktionslogistik sein? - Ein Dialog

Expresslogistik im Krankenhaus und der Automobil-Produktion

Referenten: Roman Ungern-Sternberg und Paul Schmidhäuser

Expressversorgung der Produktion und Patientenlogistik – auf den ersten Blick haben die beiden Bereiche nicht viel miteinander zu tun. Doch wenn man genauer hinschaut, ergeben sich einige Parallelen zwischen den beiden Welten:

Priorisierung: Expressversorgung ist die Königsklasse der Logistik. Doch sind wirklich alle Transporte so dringlich, dass sie sofort durchgeführt werden müssen?

Synchronisierung: Wenn ein Rollstuhl fehlt, verzögert sich der Patienten-Transport. In der Automobilproduktion ist die synchrone Komplettierung ein Erfolgsfaktor der Logistik.

Verschwendungsfreiheit: Die Reduzierung von Wartezeiten und nicht wertschöpfenden Aktivitäten birgt hohe Potentiale.

Im Webinar diskutieren zwei Experten des Fraunhofer IPAs anhand von Praxisbeispielen die Herausforderungen in der Patientenlogistik im Krankenhaus und ihre Pendants in der Wertstromlogistik. Roman Ungern-Sternberg und Paul Schmidhäuser zeigen auf, wo mit den gleichen Strategien und Gestaltungsprinzipien die Expresslogistik unter Berücksichtigung der spezifischen Anforderungen von Krankenhaus und Automobilproduktion optimiert werden kann.

Donnerstag, 7. April 2022, 10.00 – 11.15 Uhr



Fabrik-Betriebssystem und KI Services für datengetriebene Produktionsoptimierungen

Referenten: Brandon Sai und Daniel Schel

Die datengetriebene Produktion ist ein gesetztes Ziel. Die damit verbundene Erhöhung der Geschwindigkeit und Transparenz in Produktion sind viel versprechende Wettbewerbsvorteile hinsichtlich der Produktqualität, Liefertermine und Einbindung der Kundenrückmeldung. Gleichzeitig werden damit bisherige Themen der Informationstechnik, wie z.B. Cyber-Sicherheit, Echtzeitfähigkeit oder das Konzept der Verteilten System zur direkten Anforderungen an die Produktion. Dieses Webinar vermittelt die Prinzipien und Anforderungen an eine offene, verteilte, echtzeitfähige und sicheres IT-Architektur für die industrielle Produktion. Aufgezeigt wird der resultierende Mehrwert am Beispiel eines aktuellen Industrieprojekts zur Produktivitätserhöhung einer teilautomatisierten Produktionsanlage eines deutschen OEMs.

Donnerstag, 10. März 2022, 10.00 – 11.15 Uhr

Kreislaufwirtschaft und Refabrikation – der Weg zur nachhaltigen Produktion

Referenten: Dr.-Ing. Jan Koller und Dr.-Ing. Lennard Sielaff

Der Umgang mit technischen Produkten am Ende der Nutzungsphase stellt eine Weichenstellung bei der Transformation der Linearwirtschaft zur Kreislaufwirtschaft dar. Dem industriellen Prozess der Refabrikation, bei dem gebrauchte Produkte auf das Qualitätsniveau eines Neuprodukts gebracht und somit ein neuer Produktlebenszyklus ermöglicht wird, kommt hierbei eine besondere Bedeutung zu.



Dabei werden unter Wahrung bzw. Wiederherstellung der Produktgestalt und der zugehörigen Produkteigenschaften sowohl Kosten als auch Materialverbrauch und Umweltwirkung deutlich reduziert.

Dieses Webinar vermittelt die Prinzipien der Kreislaufwirtschaft und zeigt deren konkrete Umsetzung durch die Refabrikation technischer Produkte der Automobilbranche.

Anwendungsbeispiele aus Wissenschaft und Praxis geben einen Einblick in die Prozessschritte der Refabrikation und zeigen Potenziale sowie Herausforderungen und konkrete Lösungsansätze auf.

Donnerstag, 10. Februar 2022, 10.00 – 11.15 Uhr



Simulation vs. KI in der Automobilproduktion

Referenten: Dr. Christof Nitsche & Dr. Oliver Tiedje

Effiziente Produktionsprozesse müssen datengetrieben geplant, gesteuert und optimiert werden. Dabei kann wissensbasiert über Simulationsmodelle oder über Datenanalyse (z.B. unter Einsatz von KI) vorgegangen werden. In diesem Webinar werden Anwendungen beider Methoden gezeigt, und wie die Synthese beider Ansätze erfolgen kann. Die gezeigten Praxisbeispiele stammen aus der automobilen Prozesskette, u. a. der Beschichtungstechnik.

Donnerstag, 13. Januar 2022, 10.00 – 11.15 Uhr



Batteriezellenproduktion für die Automobilindustrie – Chancen und Herausforderungen

Referenten: Dr.-Ing. Markus Rochowicz & Soumya Singh



Die Produktion und Montage von Batteriezellen gewinnt in der Automobilfertigung immer weiter an Bedeutung. Diese unterscheiden sich in ihren Anforderungen meist erheblich hinsichtlich Montagequalität und Nachverfolgbarkeit, sowie den Themen Sauberkeit und Reinheit. Die Nachverfolgung der Einzelteile und Baugruppen im Zuge einer durchgehenden Digitalisierung der Fertigungsketten wird im Zuge des Siegeszugs der Hochvoltbatterie immer wichtiger. Das Webinar bietet einen Überblick zu den Prozessschritten und -ketten in der Batteriezellenproduktion und richtet sich an Interessierte mit aktuellen Herausforderungen in der Reinheitstechnologie und Nachverfolgbarkeit (Traceability) in der Batteriezellenproduktion.

Donnerstag, 11. November 2021, 10.00 – 11.15 Uhr



Klimaneutralität im produzierenden Gewerbe – Energiewertstrom und CO2-Bilanzierung

Referenten: Dr.-Ing. Klaus Erlach & Steffen Kiemel

Die Klimaneutralität in der Produktion wird maßgeblich vom Energieverbrauch bestimmt. Während die Effizienz der Gebäudetechnik (TGA) gut bewertbar ist, sieht dies für die Produktionstechnik anders aus. Um Energieverschwendung zu identifizieren muss neben der Anlageneffizienz auch die jeweilige Nutzungsweise der Produktionstechnik betrachtet werden. Dafür ist das Verständnis der Produktionsabläufe in ihrem Gesamtzusammenhang notwendig. Ein Gesamtbild liefert die Energiewertstrom-Methode, die systematisch die Möglichkeiten zur Vermeidung von Energieverschwendung in der Produktion aufzeigt. Als Werkzeug zur Darstellung von Istzustand, sowie zur Ableitung von Optimierungsmaßnahmen, spannt sie zudem die ökologische Bilanzierung in einem umfassenden Rahmen auf.

Dieses Webinar stellt die Energiewertstrommethode und die ökologische Bilanzierung vor, um Unternehmen zur Verringerung von Treibhausgasintensität zu befähigen.

Donnerstag, 14. Oktober 2021, 10.00 – 11.15 Uhr



Autonome Handhabung in der Industrierobotik

Referenten: Richard Bormann & Dr.-Ing. Frank Nägele

Roboter haben heute bereits große Teile der repetitiven Umfänge in der Automobilwirtschaft, bspw. in der Lackiererei oder dem Rohbau übernommen. Die Ausweitung auf weitere Anwendungsbereiche scheitert meist an der Varianz der Einzelteile und der damit verbundenen komplexen Parametrierung der Bewegungsaufgaben und Greifpunkte. Der Einsatz künstlicher Intelligenz in der Robotik stellt einen technologischen Treiber und #gamechanger dar. Durch selbstverstärkendes und förderiertes Lernen, kann Prozesswissen der Handhabung auf neue Anwendungsfälle ohne Parametrierungsaufwand übertragen werden, so dass sich Roboter individuell zur Laufzeit an neue Handhabungsaufgaben anpassen.

Donnerstag, 16. September 2021, 10.00 – 11.15 Uhr



Flexibel verkettete Produktionssysteme – Mehrwert & Nutzen

Referenten: Susann Kärcher & Philipp Schnattinger

Matrixproduktionssysteme ohne Band und Takt gelten als der Schlüssel zu einer variantenreicheren Produktion der Zukunft. Bestehende Limitierungen bzgl. der Anstellmenge an Varianten, der Abfolge fester Prozessketten oder der Organisation von Arbeitsumfängen gehören in der verteilten Werkstattfertigung mit flexibler Verkettung der Vergangenheit an. Das Webinar adressiert die Herausforderungen bei der Strukturierung des Produktionssystems und bietet Einblicke in die Steuerung der individuellen Verkettung mit fahrerlosen Transportsystemen.

Donnerstag, 8. Juli 2021, 10.00 – 11.15 Uhr

Von der Kante zur Karosserie: Lack und Qualität

Referenten: Dr.-Ing. Oliver Tiedje & Dr.-Ing. Ira Effenberger

Die Oberflächenqualität von Fahrzeugen ist von zentraler Bedeutung für die Optik und die Funktion. Dabei muss der Wandel zur Digitalisierung genauso wie die Klimaziele berücksichtigt werden. Deshalb gehen innovative Beschichtungskonzepte zum verlustfreien Lackieren mit einer Überwachung des Prozesses und der Oberfläche Hand in Hand. Ausgehend von dem Beispiel des integrierten Prozesses der CFK-Bearbeitung werden Anwendungen über den ganzen Lebenslauf eines Fahrzeugs bis hin zur KI-basierten Oberflächeninspektion bei der Fahrzeugnutzung dargestellt.

Donnerstag, 10. Juni 2021, 10.00 – 11.15 Uhr

Ganzheitliche Montagesystemgestaltung im Fokus Mensch & Maschine

Referenten: Urban Daub, Daniel Ranke und Dr.-Ing. Manuel Fechter

Die Analyse bestehender Montagelösungen hinsichtlich Optimierung der Arbeitsabläufe, Ergonomie oder dem Potential einer Automatisierung stellt eine wiederkehrende Herausforderung in der Zusammenarbeit mit der Industrie dar. Wir wollen Ihnen aufzeigen, wie man mit der Kombination der drei Analyse in einem gemeinsam Benchmark erhebliche Mehrwerte und Potenziale heben und Ihre Produktion verbessern kann.

Donnerstag, 20. Mai 2021, 10.00 – 11.15 Uhr

Digitale Prozess- und Planungsketten für optimale Qualität

Referenten: Dr.-Ing. Jürgen Henke & Christoph Haar

Das Denken in durchgängigen Prozessen vom individuellen Kundenwunsch bis zum fertigen Kundenprodukt, wird das Denken in der Automobilproduktion in den kommenden Jahren maßgeblich bestimmen. Durchgängige Planungs- und Datenketten über Produktentwurf, Produktionssystemplanung, Beschaffung & Fertigung, aber auch Montage und Dokumentation sind erst der Beginn einer prädiktiven und umfassenden Qualitätsphilisophie. Es gilt durch Prozessautomatisierung, in kürzerer Zeit, bei weniger Aufwand eine optimale Qualität zu erzielen.

Donnerstag, 15. April 2021, 10.00 – 11.15 Uhr

Künstliche Intelligenz in der Produktionsplanung & -steuerung

Referenten: Raphael Lamprecht & Christian Fries

Die zunehmende Variantenvielfalt und der Anspruch an immer kundenindividuellere Produkte erfordert neue Verfahren der Steuerung und Planung der Produktion und Lieferkette. Neue Ansätze der Produktionssteuerung im Zusammenspiel mit Verfahren künstlicher Intelligenz versprechen diese vielschichtigen Optimierungsprobleme besser beherrschbar zu machen und Kunden in kürzerer Zeit, die individuell benötigten Produkte zur Verfügung zu stellen.