Automation in der Lohnzerspanung

Das zerspanende Gewerbe sieht sich neben der Herausforderung steigender Produkt-Individualisierungsgrade und daraus resultierenden sinkenden Losgrößen auch mit dem Fachkräftemangel konfrontiert.

Um variantenreiche Bauteile bis hin zu Losgröße 1 wirtschaftlich und in der geforderten Qualität herstellen zu können, ist eine weitgehende Automatisierung der Fertigungsprozesse unumgänglich. Dies umfasst nicht nur die Produktion selbst, sondern auch die vor- und nachgelagerten Prozesse entlang der gesamten Wertschöpfungskette.

Inhalte

Was erwartet Sie konkret:

Vorträge von Unternehmensvertretern aus den Branchen Automatisierung, Robotik und IT

Themenschwerpunkte wie Digitalisierung und Industrie 4.0, Handhabung und Messtechnik

Neues aus der Wissenschaft: Fraunhofer IPA berichtet über aktuelle Forschungsthemen

Möglichkeit für Austausch und Netzwerken im parallelen Messebereich

Nutzen für die Teilnehmenden

Die Teilnehmer erhalten sowohl von Praktikern als auch aus Forschersicht einen umfassenden Überblick über den aktuellen Stand, innovative Trends und neuste Entwicklung im Bereich der Automatisierung in der Lohnzerspanung. Von erfahrenen Experten bekommen sie einen Einblick in aktuelle Forschungsprojekte zum Thema. Branchen- und Technologieführer stellen in Anwendervorträgen innovative Lösungskonzepte und Entwicklungsergebnisse vor.

Zielgruppe

Die Veranstaltung richtet sich an Geschäftsführende, Abteilungsleiter, Produktionsplaner sowie Mitarbeitende aus dem fertigenden Gewerbe, die sich aus Gründen der Produktivitätssteigerung und/oder dem anhaltenden Fachkräftemangel mit Themen rund um die Automation befassen.

Sonstige Informationen

Um einen umfangreichen Einblick zu ermöglichen, sollen in Fachvorträgen die heutigen Möglichkeiten sowie zukünftige Trends hin zur Automation aufgezeigt werden. Ein zusätzlicher Programmpunkt wird durch einen kleinen Messebereich in einem fertigungsnahen Technikum abgebildet. Während der Messe bietet sich für die Teilnehmer die Möglichkeit, Gespräche mit den Unternehmensvertretern weiter zu vertiefen und neue Kontakte zu knüpfen.

Allen Interessenten wird im Anschluss an die Veranstaltung die Möglichkeit geboten, an einem Rundgang durch die Labore des neuen Leichtbauzentrums des Fraunhofer IPA teilzunehmen.