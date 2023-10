Meet & Match – Hospital of the future

10:15 Uhr

Begrüßung

10:25 Uhr

Keynote: »Status Quo vs. Zukunftsperspektiven«

Prof. Dr. Mark Dominik Alscher (Robert-Bosch-Krankenhaus, Stuttgart)

10:50 Uhr

Tandem Talk: »5G-OR«

Jean-Luc Dimarcq (Institut de Chirurgie guide par I`lmage (IHU), Straßburg) & Johannes Horsch (Fraunhofer IPA, Mannheim)

11:15 Uhr

The Visible Patient: From preoperative planning to intraoperative assistance

Prof. Luc Soler (Visible Patient, Straßburg)

11:30 Uhr

Surgical Data Science: Success Stories and Lessons Learned

Dr. Keno März (Nationales Centrum für Tumorerkrankungen (NCT), Heidelberg)

11:40 Uhr

Q&A Session

12:00 Uhr

Short Presentation Session 1

12:25 Uhr

Wrap up

12:30 Uhr

Mittagessen mit Netzwerken

13:30 Uhr

Artificial Intelligence for Healthcare

Dr. Daniel Alshamaa (OPTA LP, Rosières-prés-Troyes)

13:45 Uhr

Impulsvortrag 4

14:00 Uhr

Impulsvortrag 5

Dr. Fanny Sockeel Massart (Primaa, Paris)

14:15 Uhr

Short Presentation Session 2

14:40 Uhr

Wrap up

14:45 Uhr

Kaffeepause mit Netzwerken

15:15 Uhr

Guided Tour – Universitätsmedizin Mannheim (UMM)