Preisverleihung Besser Lackieren Award & Abschluss-Event 2023

Zum Abschluss unserer Webinarreihe 2023 laden wir unsere Webinar-Teilnehmenden in unser Fraunhofer IPA nach Stuttgart ein. Neben der feierlichen Verleihung des Besser Lackieren Awards im Live-Format, interessanten Vorträgen und einer Führung durch das Lackiertechnikum des Instituts, lassen wir das turbulente und herausfordernde Jahr 2023 im Fachkreis der lackverarbeitenden Branche gemeinsam ausklingen.

Inhalte:

Verleihung des Besser Lackieren Awards 2023 im Rahmen des Fachforums

Fachvorträge

Führung durch das Lackiertechnikum

Networking und Austausch im Fachkreis

Die Teilnehmenden erfahren die Gewinner des Besser Lackieren Awards in einer feierlichen Live-Atmosphäre sowie Hintergründe, Zahlen und Fakten zur Auszeichnung. Sie erhalten wertvolle Informationen hinsichtlich der Novelle zur 31. BImSchV, Fachwissen zur CO 2 -Bilanzierung in der Lackiertechnik und nützliche Inputs zu aktuelle Entwicklungen und Trends in der industriellen Lackiertechnik sowie die Möglichkeit, sich persönlich mit Forschenden der Beschichtungssystem- und Lackiertechnik des Fraunhofer IPA und den Fachkräften der lackverarbeitenden Branche auszutauschen.

Zielgruppe:

Entwickler, Mitglieder in Engineering-Teams, Lackierereileiter sowie Fach- und Führungskräfte aus Produktion und Produktionsplanung der lackverarbeitenden Industrie