Schlau im Maschinenbau

Dienstag, 13. Juni 2023, 10.00 – 11.00 Uhr | .ics-Datei

Arbeitsplatz der Zukunft I – Digitalisierung und Automatisierung im Maschinenbau

Referenten: Johannes Stoll, Simon Schuhmacher



In diesem Webinar geben wir Ihnen interessante Einblicke in die Gestaltung von Arbeitssystemen und Produktionssystemen, insbesondere mit digitalen Mitteln und Werkzeugen. Konkret vorgestellt wird eine Methode der ganzheitlichen Arbeitsplatzbewertung die in mehreren Industrieprojekten durchgeführt wurde. Ein weiteres Thema welches wir beleuchten ist der Future Work Check. Er ermöglicht den Vergleich eines Arbeitsplatzes mit einem anderen Arbeitsplatz oder einem Zielarbeitsplatz. So kann analysiert und Maßnahmen abgeleitet werden.



Dienstag, 11. Juli 2023, 10.00 – 11.00 Uhr | .ics-Datei

Energiesystemplanung für den Maschinenbau

Referenten: Friedrich-Wilhelm Speckmann, Alexander Emde

Wie elektrifiziere ich meine Produktion? Wie bringe ich meine Energieversorgung an den Energiemarkt?

Diese und weitere Fragen beantworten wir in diesem Webinar. Wir zeigen, wie die Integration von Gleichstromnetzen möglich ist und wie die Energiespeicherung als Mittel zum Zweck dienen kann. Gemeinsam mit Ihnen betrachten wir des Weiteren alle möglichen Energiespeicher (thermisch, chemisch, elektrisch, Kältespeicher) und analysieren diese am Beispiel von Wasserstoff.

Dienstag, 12. September 2023, 10.00 – 11.00 Uhr | .ics-Datei

Matrixproduktion im Maschinenbau

Referentin und Referent: Patricia Berkhan, Daniel Ranke

Unsichere Stückzahlprognosen, eine hohe Anzahl an Varianten und äußere Turbulenzen erfordern Resilienz und hohe Wandlungsfähigkeit in der Produktion. Modulare Matrix-Produktionssysteme können dazu beitragen, dies zu erreichen. In diesem Webinar zeigen wir Ihnen wie Sie dies auch in Ihrem Unternehmen umsetzen können.

Dienstag, 10. Oktober 2023, 10.00 – 11.00 Uhr | .ics-Datei

Produktionsoptimierung mittels KI und Bildverarbeitung

Referenten: Marco Huber, Hartmut Eigenbrod

Maschinen- und Produktionsparameter haben einen wesentlichen Einfluss auf die Qualität der hergestellten Produkte. Die optimale Einstellung dieser Parameter hängt stark von der Erfahrung der Maschinenbediener ab. Erfahrene Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind jedoch in Zeiten des Fachkräftemangels eine knappe Ressource. In diesem Webinar wird gezeigt, wie KI-Methoden den Menschen bei der richtigen Wahl der Parameter unterstützen können, um eine Produktion auf den optimalen Betriebspunkt zu bringen.

Dienstag, 14. November 2023, 10.00 – 11.00 Uhr | .ics-Datei

Maschinen und Geschäftsmodellentwicklung

Referentin und Referenten: Uwe Schleinkofer, Max Dörr, Liza Wohlfart (Fraunhofer IAO)



Dienstag, 5. Dezember 2023, 10.00 – 11.00 Uhr | .ics-Datei

Arbeitsplatz der Zukunft II – Exoskelette & Cobots

Referenten: Christophe Maufroy, Johannes Stoll

Die aktuellsten Herausforderungen der Branche sind die Aging population und Fachkräftemangel. Hierfür können Assistenzssysteme für manuelle Prozesse als Lösung dienen. In diesem Webinar zeigen wir, ob ein Exoskelett oder Cobots zum Einsatz kommen können und unter welchen Kriterien diese ganz individuelle Entscheidung getroffen wird. Die Gesundheit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und die langfristige gesunde Arbeitsweise stehen hierbei im Vordergrund. Unter Anderem werden Anwendungsbeispiele aus der Arbeitswelt des Schweißens beleuchtet.