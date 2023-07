Forum für pulverbettbasiertes Schmelzen von Polymeren

Fachliche Leitung der Veranstaltung:



Jan Kemnitzer

Leiter der Gruppe Innovative Prozesse

Fraunhofer IPA, Stuttgart

Jan Kemnitzer leitet seit Anfang 2020 die Gruppe »Innovative Prozesse« der Projektgruppe Prozessinnovation des Fraunhofer IPA in Bayreuth, deren Schwerpunkt die Industrialisierung der additiven Fertigung bildet. Bereits davor war Herr Kemnitzer als wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl Umweltgerechte Produktionstechnik der Universität Bayreuth im Bereich der additiven Fertigung forschend tätig. Ein Forschungsschwerpunkt von Herrn Kemnitzer bildet seitdem das High Speed Sintering.

Referierende

Sebastian Besler

Interaktive Engineering Technologien

Fraunhofer IGD, Darmstadt

Forschungsschwerpunkte:

Definition funktional-gradierter Materialien an bestehenden Geometrierepräsentationen

Parametrische volumetrische Subdivisionsgeometrien

Verarbeitung und Simulation diskreter volumetrischer Geometrien

Verantwortlicher für die Software GraMMaCAD zur Definition funktional-gradierter Materialien auf CAD-Modellen

André Nogowski

wissenschaftlicher Mitarbeiter

SKZ – KFE gGmbH, Standort Europäisches Zentrum für Dispersionstechnologien (EZD), Selb

Er hat allgemeine Verfahrenstechnik mit dem Schwerpunkt Mechanische Verfahrenstechnik an der Technischen Universität Dresden studiert. Seit dem Jahr 2016 ist er wissenschaftlicher Mitarbeiter am Europäischen Zentrum für Dispersionstechnologien (EZD) in Selb, einer Einrichtung des Kunststoff-Zentrums SKZ. Sein Arbeitsschwerpunkt liegt seit mehr als 15 Jahren im Bereich der Dispergierung und Partikelmesstechnik.

Tobias Grün

Global Product Manager

voxeljet AG, Augsburg

Dr.-Ing. Andreas Wegner

Geschäftsführer (Technik), CEO (CTO)| Founder

AM POLYMERS GmbH, Willich

Dr. Sören Grießbach

Geschäftsführer

GS-Pro GmbH, Chemnitz

Forschungsschwerpunkte sind Nachhaltigkeit und Funktionalisierung von LS-Materialien

Aktiv seit 1993 - Bisher bei VG-Kunststofftechnik, 2011-jetzt GS-PRO GmbH

Stefan Mannhardt

Regional Sales Manager Central Europe

DyeMansion GmbH, Planegg