Herausforderungen auf dem Weg zu einer smarten Montage

Die industrielle Montage am Standort Deutschland steht heute vielen Herausforderungen gegenüber: Durch steigende Produktvarianz und sinkenden Losgrößen erhöht sich die Komplexität von Montagevorgängen, während Deglobalisierung und Fachkräftemangel die Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen stärker an eine Optimierung der vorhandenen Prozesse binden. Gerade die in den letzten Jahren entwickelten Ansätze in Sachen IoT und künstlicher Intelligenz sind prädestiniert, um hier Potentiale zu erschließen. Allerdings fehlen den Anwendenden oftmals konkrete Strategien und das Hintergrundwissen für die Umsetzung im eigenen Unternehmen.

Das Event wird durch einen Impulsvortrag des Fraunhofer IPA zum Thema »Sensorbasierte Montageoptimierung« eingeleitet. Im Rahmen der anschließenden Podiumsdiskussion werden mit mehreren geladenen Experten Fragen im Spannungsfeld zwischen Anwenderbedarf, technischer Machbarkeit, Wirtschaftlichkeit und Akzeptanz diskutiert.