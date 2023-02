Das Massachusetts Institute of Technology (MIT) und Fraunhofer-Institut für Produktionstechnik und Automatisierung (IPA) führen eine Vergleichsstudie zum Roboterschweißen in kleinen und mittleren Unternehmen aus Ohio und Baden-Württemberg durch. Bei diesem Event werden erste Ergebnisse präsentiert. Neben Einblicken in das Future Work Lab und einen innovativen Ansatz zum Roboterschweißen mit Laserscanner wird es Vorträge beider Institute geben.