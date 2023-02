Der deutsche Mittelstand ist einzigartig in der Welt und ein wichtiger Technologie- und Wirtschaftsmotor für ganz Europa.

Die Unternehmen in Deutschland müssen auf die Anforderungen des Marktes schnell und flexibel reagieren. Als Antwort auf neue Herausforderungen bringen viele dieser Unternehmen immer wieder neue überzeugende Produkte und Dienstleistungen hervor. So gibt es zahlreiche »Hidden Champions« und Unternehmen, die Weltmarkführer in ihrer Branche sind.

Informieren Sie sich, lassen Sie sich inspirieren und kommen Sie ins Gespräch. Vielleicht stehen Sie aktuell vor ähnlichen Herausforderungen wie Ihre Gesprächspartner. Ein guter Zeitpunkt, die Dinge zu reflektieren und gegebenenfalls zu hinterfragen. Um es auf den Punkt zu bringen: Frische Ideen und neue Impulse auslösen!

Inhalte

Was erwartet Sie konkret:

Vorträge von Unternehmensvertreter*innen verschiedenster Branchen wie Maschinen- und Anlagenbau, Automatisierung, Robotik und IT

Themenschwerpunkte wie Digitalisierung und Industrie 4.0, Extended Reality und Messtechnik

Impulse zu Vertrieb, Marketing und Unternehmensabläufen

Neues aus der Wissenschaft: Fraunhofer IPA berichtet über aktuelle Forschungsthemen

Möglichkeit für Austausch und Netzwerken im parallelen Messebereich

Nutzen für die Teilnehmenden

Den Teilnehmer*innen werden aktuelle Lösungen präsentiert sowie ein Eindruck über die heutigen Grenzen der jeweiligen Themenfelder verdeutlicht. Es werden zusätzlich neue Möglichkeiten aufgezeigt und Impulse für frische Denkrichtungen angestoßen. Gewinnen Sie außerdem spannende Einblicke in die Förderberatung »Forschung und Innovation«, die Forschungsförderung des Bundes für den innovativen Mittelstand.

Zielgruppe

Die Veranstaltung richtet sich an alle fertigenden Unternehmen, die offen dafür sind ihren Horizont zu erweitern und die nach Inspirationen, frischen Ideen und neuen Denkrichtungen Ausschau halten und Interesse haben neue Kontakte zu knüpfen.

Sonstige Informationen

Während der Veranstaltung haben Teilnehmende und ausstellende Firmen im parallelen Messebereich die Chance Gespräche weiter zu vertiefen und neue Kontakte zu knüpfen.

Allen Interessenten wird im Anschluss der Veranstaltung die Möglichkeit geboten, an einem Rundgang durch die Labore des neuen Leichtbauzentrums des Fraunhofer IPA teilzunehmen.