86. Heidelberger Bildverarbeitungsforum

Aktuelle Fortschritte in der Digitalen Bildverarbeitung, wie beispielsweise die Anwendung neu entwickelter Bildverarbeitungsmethoden in der Praxis, werden in dieser Veranstaltung von namhaften Fachwissenschaftlern vorgestellt. Im 86. Forum geht es um die Frage, ob ein Bildverarbeitungssystem nicht virtuell aufgebaut und systematisch optimiert werden kann. Es stellt den Stand der praktisch einsetzbaren Techniken unter verschiedenen Gesichtspunkten dar.

Die Vorträge beantworten unter anderem Fragen wie:

Können Bilder sensorrealistisch generiert werden?

Können Objekte optisch korrekt dargestellt werden?

Und ebenso deren mögliche Defekte, sodass diese keine kreative Phantasie sind, sondern der Realität entsprechen.

Als Initiative zur Vermittlung aktueller Forschungsergebnisse für die Anwendung in der industriellen Praxis und auf wissenschaftlich-technischem Gebiet, fungiert mitunter das Fraunhofer IPA als lokaler Gastgeber. Nach der Mittagspause wird eine Führung mit zahlreichen Exponaten durch das Fraunhofer IPA stattfinden.