Nachhaltig produzieren: klimaneutral, zirkulär und energieeffizient

Der Wandel hin zu einer nachhaltigeren Produktion ist in vollem Gange: Kunden verlangen ihn, Investitionen fließen in diesen Bereich, und gesetzliche Vorgaben machen ihn erforderlich. Doch oft fehlen die Kapazitäten, den Überblick über die vielfältigen Möglichkeiten und aktuellen Trends in der nachhaltigen Produktion zu behalten. Genau hier setzt die Webinar-Reihe „Nachhaltig produzieren“ an.

In Abständen von zwei Wochen stellen wir in kurzen Impulsvorträgen aktuelle Themen, Projekte und Technologien vor. Nach jedem Vortrag haben Sie die Möglichkeit, Fragen zu stellen und sich auszutauschen.

Entdecken Sie mit uns neue Wege zu mehr Energie- und Ressourceneffizienz sowie zirkulärem Wirtschaften in Ihrer Produktion. Die Teilnehmenden können sich für eine oder mehrere Veranstaltungen gleichzeitig anmelden.

Inhalte

Zielführende Klimastrategien

Maßnahmen zur Emissionsreduktion

Ökologische Bilanzierung (PCF, CCF)

CSRD, EU-Taxonomie, CSDDD

Digitales Nachhaltigkeitsmanagement

Remanufacturing

Die Ultraeffizienzfabrik

Smart Maintenance

Green Quality Management

Die Gleichstromfabrik

Das CO 2 -freie Energiesystem

-freie Energiesystem Mit Lastprognosen den Energieeinkauf optimieren

Abwärme nutzen

Anomalie Erkennung im Energiesystem

Wasserstoff in der Produktion

Material Compliance

Zielgruppe

Eingeladen sind alle, die sich für das Thema Nachhaltigkeit in Unternehmen interessieren. Anhand des Vortragstitels ist ersichtlich, ob es sich um eine generelle Einführung in ein Thema oder eine bestimmte Technologie handelt und auch, auf welchem Wissensniveau der Vortrag in etwa einzuordnen ist.

Nutzen für die Teilnehmer

Mit den 45minütigen Webinaren alle zwei Wochen bietet das Fraunhofer IPA ein kompaktes Format an, das nur wenig Zeit und Aufwand aufseiten der Teilnehmenden erfordert. Das Ziel ist es, einen ersten Einstieg in ein nachhaltigkeitsbezogenes Thema zu erhalten. Basierend darauf können die Teilnehmenden entscheiden, ob eine vertiefende Auseinandersetzung sinnvoll wäre. Auch für diesen zweiten Schritt nach dem Webinar stehen die Nachhaltigkeits-Experten und Expertinnen gerne zur Verfügung.