Wertschöpfende Methoden für die Digitale Transformation Ihres Unternehmens

Die Digitale Transformation eines Unternehmens ist die derzeit vielleicht wichtigste Herausforderung, um den Fortbestand am Markt gewährleisten zu können. Neue Technologien und Geschäftsmodelle der Wettbewerber können den Markt in kürzester Zeit radikal verändern. Nicht unbedingt der mit der besten Qualität oder dem günstigsten Produkt gewinnt den Kunden, sondern häufig der, der am schnellsten ist oder den besseren digitalen Service bietet.

In diesem Seminar mit integriertem Workshop zeigen wir Ihnen unseren bewährten Fraunhofer IPA Methodenbaukasten an einem durchgängigen Unternehmensbeispiel. Mit den vorgestellten Methoden können Sie die Digitale Transformation von der Initiierung bis zur Implementierung in Ihrem Unternehmen begleiten und die Umsetzung unter dem Gesichtspunkt der Wertschöpfung gestalten. Darüber hinaus bieten wir Ihnen die Möglichkeit, zukünftig an dem Fraunhofer Netzwerk »Arbeitskreis Industrie 4.0« teilzunehmen.

Inhalte

Einführung in die Digitale Transformation mit Best Practice Beispielen



Durchführung einer ganzheitlichen Reifegradbewertung

Aufbau einer Roadmap zur Planung und Umsetzung der Digitalisierungsstrategie

Gemeinsame Bewertung eines Produktionsarbeitsplatzes nach den Gesichtspunkten des Future Work Checks

Performanceanalyse eines produktionsnahen Prozesses mit anschließender Bewertung der Verbesserungspotenziale

Darstellung der Vorteile des ganzheitlichen Produktionssystems

Zielgruppe

Entscheider aus Produktion, Intralogistik, Qualitätsmanagement und Qualitätssicherung sowie den produktionsnahen Bereichen.

Nutzen für die Teilnehmenden

In diesem Seminar lernen Sie eine Vielzahl von unterstützenden Methoden entlang der Digitalen Transformation kennen. Anhand eines durchgängigen Praxisbeispiels wird Ihnen die Anwendung der Methoden von Fraunhofer Experten gezeigt und Sie haben die Gelegenheit, diese auch selbst auszuprobieren. Die Anwendung der Methoden steigert den Lernerfolg.