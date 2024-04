Digitaler Zwilling: Der Weg zur unkomplizierten Umsetzung in der Produktion

Die Realisierung von Industrie 4.0 und die Schaffung agiler Wertschöpfungsnetzwerke erfordern eine standardisierte und nahtlose Kommunikation über Unternehmensgrenzen hinweg. Die Asset Administration Shell (AAS) – auch bekannt als Verwaltungsschale – steht im Zentrum dieser Transformation. Sie fungiert als digitale Zwillinge, die physische Objekte mit der digitalen Welt verbindet und einen interoperablen Datenaustausch sicherstellt.

Im Präsenz-Workshop »Asset Administration Shell: Der Weg zur Implementierung digitaler Zwillinge« am 16. Juli 2024 von 9:30 bis 16:30 Uhr erkunden wir die Schlüsselfunktionen der AAS und ihre Anwendungsbereiche. Wir diskutieren, wie die AAS die Grundlage für eine effiziente Datenintegration und -nutzung in der digitalisierten Industrie bildet. Anhand von Praxisbeispielen erfahren Sie, wie die Implementierung der AAS in Ihrem Unternehmen oder Projekt zur Realisierung von Industrie 4.0 beitragen kann. Entdecken Sie, welche Vorteile die AAS für Ihre Produktionsumgebung bietet, und wie sie zur Optimierung Ihrer Geschäftsprozesse und zur Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit beitragen kann.

Inhalte

Im Workshop erhalten Sie tiefe Einblicke in die Grundlage des digitalen Zwillings und der AAS, Informationsmodellierung realer Prozesse, den Aufbau des AAS-Metamodells sowie die Teilmodelle der AAS. Darüber hinaus zeigen wir Ihnen, wie Sie mithilfe von Open-Source SDKs die technische Umsetzung meistern können.

Die interaktiven Übungsrunden sollen das Verständnis für die Entwicklung und Umsetzung der erarbeiteten Anwendungsfälle aus realen Beispielen vertiefen und deren detaillierte Analyse in Bezug auf die Anwendung der AAS-Teilmodelle demonstrieren. Im Future Work Lab werden andere Ansätze vom digitalen Zwilling vorgeführt.

Zielgruppe

Führungskräfte, Management, Techniker und Digitalisierungsbeauftragte ohne Vorkenntnisse der AAS

Sie wollen ihr Know-How ausbauen und eigene Anwendungsfälle entwickeln

Nutzen für die Teilnehmenden



Sie Erhalten einen prägnanten Überblick über den digitalen Zwilling und die AAS sowie ihre Relevanz für Industrie 4.0.

Der Workshop ermöglicht eine fundierte Entscheidungsfindung darüber, ob die AAS das richtige Werkzeug für die Digitalisierungsstrategie Ihres Unternehmens oder Ihrer Projekte ist.

Sie Lernen die Methodik kennen, wie man mit AAS und ihren Teilmodellen eine virtuelle Repräsentation eines Assets abbildet.

Sie erhalten einen Überblick über den aktuellen Stand der Teilmodelle und ihre Anwendungsfälle.

Sie gewinnen einen umfassenden Überblick über die aktuellen Software-Tools, die für die Entwicklung von AAS-Anwendungen relevant sind.

Sonstige Informationen

Die AAS ist eine Umsetzung des digitalen Zwillings für Industrie 4.0. Sie stellt die Schnittstelle für Industrie 4.0-Kommunikation zur Verfügung. Die AAS setzt sich aus vielen verschiedenen Teilmodellen zusammen, die die Eigenschaften eines Gegenstands in der Produktion detailliert beschreiben.

Die IDTA und das Projekt InterOpera arbeitet auf eine standardisierte Umsetzung der Verwaltungsschale in der Praxis hin. In Zusammenarbeit mit der Industrie werden praktikablen und interoperablen Teilmodell-Vorlagen der AAS entwickelt und standardisiert. Die Teilmodell-Vorlagen werden als Open-Source-Ressourcen zur Verfügung gestellt.