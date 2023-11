High-Performance Dispersionen im vernetzten Prozess

Wie schaffen es dispergierende Unternehmen aus ihren Rezepturen die beste Performance herauszuholen? Wie lassen sich die Economy of Scale und der Bedarf nach einer enormen Produktflexibilität in Einklang bringen? Wie gelingt es, Verschwendung und Kostentreiber bei häufigen Chargenwechsel zu minimieren? Wie kann die Anlagenverfügbarkeit maximiert werden?

In unserem Workshop zeigen Forschende und Partner unseres Zentrums für Dispergiertechnik konkrete Möglichkeiten, wie Dispersionen, Pasten und Slurries mit Hilfe der richtigen Messtechnik und Analyse sowie der idealen Kombination aus unterschiedlichen Dispergierverfahren zu High-Performance-Produkten optimiert werden können. Zudem erhalten die Teilnehmenden einen Deep Dive in den vernetzten, digitalisierten Dispergierprozess, Best Practice Beispiele und Einblicke, wie die KI durch Machine Learning insbesondere beim Chargenwechsel und bei Rezepturanpassungen durch einen effizienten Dispergierprozess lotsen kann.



Inhalte



High-Performance Partikeldispersionen:

Stabilität und Haltbarkeit in Perfektion

High-End Technologien im Vergleich

Charakterisieren, Analysieren und folgerichtig Interpretieren

In- und Online-Qualitätsüberwachung praktisch umgesetzt

Digitalisierung – Vernetzung – Integration von

Machine Learning Prozessen

Best Practice Anwendungen, Erfahrungsaustausch und Dialog zu »Wandlungsfähigen Dispergierprozessen«

Nutzen für die Teilnehmenden

Direkt anwendbares Know-how und Umsetzung im Dispergierprozess in der Praxis

Zielgruppe

Labormitarbeiter und -techniker, Fachkräfte mit Bezug und Kenntnissen zu Dispergierprozessen, Partikelaufbereitung, Charakterisierung oder Analyse, Produktionsleitende von Rohstoffverarbeitern, Produktionsleitende von Misch- und Dispergierprozessen

Sonstige Informationen

Know-how-Transfer durch Wissenschaftler*innen des Zentrums für Dispergiertechnik des Fraunhofer IPA und Kooperationspartner aus der Industrie.