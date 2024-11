Preisverleihung BESSER LACKIEREN AWARD & Abschluss-Event 2024

Zum Abschluss unserer Webinarreihe 2024 laden wir unsere Webinar-Teilnehmenden auch dieses Jahr wieder herzlich in unser Fraunhofer IPA nach Stuttgart ein. Neben der feierlichen Verleihung des BESSER LACKIEREN AWARDS im Live-Format, interessanten Vorträgen und einem gemeinsamen Besuch in unserem Technikum, lassen wir das Jahr 2024 in unserem Fachkreis ausklingen und freuen uns auf Ihr Dabeisein.

Inhalte:

Verleihung des BESSER LACKIEREN AWARDS 2024 im Rahmen des Fachforums

Fachvorträge

Besuch in unserem Technikum

Networking und Austausch im Fachkreis

Erleben Sie die BESSER LACKIEREN Preisverleihung in feierlicher Live-Atmosphäre und erfahren Sie alle Hintergründe, Zahlen und Fakten zur Auszeichnung. Außerdem: Wertvolle Inputs und Wissenswertes zu aktuellen Entwicklungen und Trends in der Lackiertechnik aus dem Fraunhofer IPA, Zukunftsstrategie anhand des Carbon Footprints und alles über die neuesten Entwicklungen und Herausforderungen zum Thema Fachkräfte und Ausbildung. Nutzen Sie zudem als Mitglied unsers Expertennetzwerks die einmalige Gelegenheit, sich mit interessanten Fach- und Führungskräften der nominierten und ausgezeichneten lackverarbeitenden Betriebe auszutauschen und Ihr Netzwerk zu erweitern.

Zielgruppe:

Entwickler, Mitglieder in Engineering-Teams, Lackierereileiter sowie Fach- und Führungskräfte aus Produktion und Produktionsplanung der lackverarbeitenden Industrie.