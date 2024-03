Die Produktion der Zukunft gestalten

Im Webinar werden drei Themenfelder durch die jeweiligen Fachexperten dargestellt:

Fabrikplanung (systematische Planung zukunftsfähiger Betriebsstätten)

Produktionsoptimierung (Lean bis I4.0)

DesignChain (Durchgängigkeit von der Produktkonfiguration bis zur Maschine)

Im Fokus stehen kleine Unternehmen, die für die genannten Themen lediglich begrenzte eigene Kapazitäten haben und entsprechend auf Unterstützung angewiesen sind.

Das Webinar zeigt auf, wie (auch mit kleinen Projekten) ein Nutzen für die Unternehmen erzielt werden kann.

Das Webinar ist eine Kooperation des Fraunhofer-Institut für Produktionstechnik und Automatisierung IPA mit der PRISMA Unternehmensgruppe im Rahmen der Standortentwicklung Millennium Park RHEINTAL in Lustenau (Vorarlberg, Österreich). Der Millennium Park RHEINTAL ist ein impulsgebender High-Tech-Park in Vorarlberg für (inter)nationale Unternehmen mit den Schwerpunkten Technologie, Produktion, Industrie und Services. Im Rahmen der Standortentwicklung werden von der PRISMA Unternehmensgruppe 22.000 m2 Produktivraum für Unternehmen in Eigentum und Miete umgesetzt.



Inhalte

Fabrikplanung: Von den Fabrikzielen bis zum umsetzungsreifen Fabrikkonzept

Kurze Einführung ins Planungsvorgehen

Vorstellung ausgewählter Methoden und Werkzeuge

Umgang mit Unsicherheit bei der Fabrikplanung

Praxisbeispiele

Produktionsoptimierung: Von Lean-Production bis Industrie 4.0

Kurze Einführung in die Produktionsoptimierung

Analysebausteine zur Potenzialidentifikation

Gestaltungsbausteine für eine schlanke Produktion

Ausblick WertstromDigital: Die digitale Wertstromanalyse

Personalisierung: (Automatisch) Von der Produktkonfiguration zum fertigen Produkt

Kurzer Überblick über die Herausforderungen der Personalisierung

Methodischer Umgang mit Produktkomplexität in Konfiguration und Konstruktion

Lösungsbausteine für eine automatisierbare Prozesskette

Praxisbeispiele

Zielgruppe

Kleinere, produktionsorientierte Unternehmen bis ca. 100 Mitarbeiter.

Nutzen für die Teilnehmenden