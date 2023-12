Stuttgarter Nachhaltigkeitstag

Unser erster Nachhaltigkeitstag am Fraunhofer IPA richtet sich an Nachhaltigkeitsmanager und Entscheidungsträger in produzierenden Unternehmen, die sich den Herausforderungen der Nachhaltigkeit proaktiv stellen und auf der Suche nach Lösungen sind und den Austausch mit Gleichgesinnten suchen. Wir möchten Ihnen neueste Forschungsergebnisse zum Thema Nachhaltigkeit in allen ihren Dimensionen in Unternehmen präsentieren und Best-Practices aus der Unternehmenspraxis vorstellen. Dazu haben wir ein breites Vortragsprogramm mit Wissenschaftlern und Praktikern aus Unternehmen zusammengestellt. Forschung und Unternehmenspraxis sollen an diesem Tag in den Austausch treten und voneinander lernen. Lassen Sie sich diese Gelegenheit zum Lernen und Netzwerken nicht entgehen und besuchen Sie uns am 14. März 2024 von 9.00-16.00 Uhr in der Nobelstr. 12 in Stuttgart.