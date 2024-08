Wie sieht die Zukunft der Industrie in Bezug auf effiziente und flexible Energiesysteme aus? Die H2-Industrieforschungsplattform WAVE-H2 der Universität Stuttgart bietet umfassende Untersuchungsmöglichkeiten. Wir zeigen ein Modell der Integrationsplattform von WAVE-H2, die derzeit in Freudenstadt aufgebaut wird. Unser Ziel ist es, die Industrie bei der Transformation hin zu zukunftsfähigen und flexiblen Energiesystemen zu unterstützen. Das Fraunhofer IPA, das EEP und das ipv der Universität Stuttgart werden hier gemeinsam an dieser zukunftsweisenden Entwicklung arbeiten.