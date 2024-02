Transportroboter für das Gesundheitswesen

Roboter als Pflegeunterstützung bieten das Potenzial zur Entlastung des Personals in Klinken und Pflegeeinrichtungen. Damit vorhandene Produkte auch in der Praxis ankommen, müssen individuelle Bedarfe der Leistungserbringer erfasst, geeignete Roboter identifiziert und Wege für deren Integration in die Pflegepraxis gefunden und umgesetzt werden. Das Fraunhofer IPA beschäftigt sich bereits seit vielen Jahren mit diesen Themen.

Mithilfe des Innovationsnetzwerks im Leistungszentrum Mass Personalization, dessen Ziel die Herstellung individueller Produkte und die Personalisierung von Massenprodukten ist, soll der Transfer robotischer Assistenzsysteme in das Gesundheitswesen unterstützt werden.

Ein mögliches Anwendungsfeld der Robotik ist der Warentransport, der in vielen Einrichtungen des Gesundheitswesens noch immer hohe Personaleinsätze erfordert. Hierfür gibt es inzwischen diverse Produkte am Markt, die teilweise auch schon erfolgreich in der Praxis zum Einsatz kommen.



Im Rahmen der Veranstaltung wird der Stand der Technik für dieses Einsatzfeld vorgestellt, inklusive live-Präsentation eines kommerziellen Transportroboters. Zudem besteht die Möglichkeit, in einem interaktiven Workshop Anwendungspotenziale für das individuelle Einsatzfeld mit den Robotik-Experten zu diskutieren.



Inhalte

Einführung in das Thema Transportrobotik

Vorstellung kommerziell verfügbarer Transportroboter für die Pflege

Erfahrungen mit dem Robotereinsatz

Zielgruppe

Fach- und Führungskräfte aus dem Pflegebereich, den Krankenhäusern und Kliniken sowie weiteren Dienstleistern in der Pflege.

Qualifikationsziele

Interessierten soll ein umfassender Einblick in die Potenziale und den aktuellen Entwicklungsstand von Transportrobotern für das Gesundheitswesen gegeben werden. Dabei liegt der Fokus auf der Entlastung und Unterstützung des Pflege-personals. Der interaktive Workshop fördert den Austausch mit Experten, um Bedarfe, Herausforderungen und Einsatzmöglichkeiten von Transportrobotern im Gesundheitswesen zu beleuchten.