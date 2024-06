Programm

ab 08.30 Uhr

Empfang, Begrüßungskaffee, Ausgabe der Schulungsunterlagen

Einloggen der Teilnehmenden, Technikcheck, Organisatorisches

9.00 – 9.15 Uhr

Begrüßung und Einführung

9.15 – 9.50 Uhr Uwe Wachter, ZF (Smart Production Engineering (OPT))

Strategie zum Umsetzen von kollaborativen Applikationen

9.50 – 10.25 Uhr Nadine Ferber, Fraunhofer IPA

Kollisionsmodelle aus praktischen Tests für eine a priori Abschätzung von Kollisionskräften

10.25 Uhr

Pause

10.50 – 11.25 Uhr Jens Müller, Müller & Partner

Erfahrungen und Herausforderungen aus der Praxis der Entwicklung von Sicherheitskonzepten für Cobots

11.25 – 12.00 Uhr Aulon Bajrami, Fraunhofer IPA

Computergestützte Engineeringtools für die Risikobeurteilung und Optimierung der Sicherheit

12.00 – 13.00 Uhr

Gemeinsame Mittagspause

13.00 – 14.00 Uhr

Fraunhofer IPA Lab-Tour

14.00 – 14.35 Uhr Universal Robots, Sick AG

Flexibilisierung der Sicherheitskonfiguration durch eine neue API am Beispiel eines End-of-Arm Sensors

14:35 – 15.10 Uhr Robert Koopmann, Fanuc

TBD

15.10 – 15.35 Uhr

Pause

15.35 – 16.10 Uhr Tobias Brode, United Robotics Group

Challenges in safety for mobile robots, industrial but also service robots

16.10 – 16.45 Uhr Philipp Rittlewski, Fraunhofer IPA

RoboTattoo – Eine neuartige Roboterhaut

16.45 – 17.00 Uhr Dr. Ing. Theo Jacobs, Fraunhofer IPA

Zusammenfassung und Abschluss

17.00 Uhr

Ende der Veranstaltung