FDA gibt die Richtung vor: Beschleunigung von klinischen Studien mit In-Silico Human Models

Prädiktive Simulationen ermöglichen eine schnelle und nachvollziehbare Analyse und Prüfung von Medizinprodukten unter komplexen Lastfällen. Darüber hinaus ermöglichen Computersimulationen (in silico), Implantatvarianten an einem virtuellen Patienten oder einer virtuellen Patientenkohorte in Interaktion in einem Modell zu testen. Die FDA sieht in der In-Silico-Computersimulation eine wichtige Schlüsseltechnologie zur Generierung von Evidenz in der Medizin. In-Silico Clinical Trials werden in Zukunft eine wichtige Rolle in Zulassungsprozessen spielen, da sie dazu beitragen Prüfprozesse zu beschleunigen und Kosten zu reduzieren. Die FDA hat entsprechende Richtlinien herausgegeben, die festlegen, wie Simulationsprogramme und virtuelle Menschmodelle verifiziert und validiert werden müssen. Wir wollen auch die Frage beantworten, wie Unternehmen kurz- bis langfristig von In-Silico-Prozessen profitieren können und was sie dafür tun müssen.

Inhalte

Einführung in die Simulation von Menschmodellen und In-Silico Implantatstudien

Herausforderungen in der Entwicklung von prognosefähigen Menschmodellen

Überblick über die FDA-Guidelines zur Glaubwürdigkeit von In-Silico-Modellen

Chancen & Herausforderungen in der In-Silico-Clinical Trials für Zulassungsprozesse

Implementierung von In-Silico-Prozessen bei Medizinproduktehersteller

Zielgruppe

Das Seminar richtet sich vornehmlich an Medizinprodukthersteller, die einen Einblick in die Chancen & Herausforderungen von In-Silico-Prozessen mit virtuellen Patienten gewinnen möchten.

Vorkenntnisse

Kenntnisse in Simulationsmethoden und Medical Regulatory Affairs sind hilfreich, aber nicht notwendig. Das Seminar ist so aufgebaut, dass auch mit Basiswissen, möglich ist, dem Inhalt zu folgen, um einen Überblick zu In-Silico Prozessen zu erhalten.