Digitalisierte Batteriezellfertigung – der Schlüssel zum Erfolg

Wie gelingt der wirtschaftliche Hochlauf der Batteriezellproduktion – stabil, effizient und mit möglichst wenig Ausschuss? Die Veranstaltung „Digitalisierte Batteriezellfertigung – Sprungbrett für die wirtschaftliche Fertigu“ liefert Antworten: anwendungsnah, datenbasiert, direkt aus der Praxis.

Im Zentrum steht das BMBF-Projekt DigiBattPro 4.0 – eines der aktuell größten Digitalisierungsprojekte im Batterieumfeld. Seit 2021 entwickeln das Fraunhofer IPA gemeinsam mit Partnern darin digitale Werkzeuge, die Fehler in der Produktion frühzeitig erkennen, Ursachen automatisch identifizieren und Prozesse stabilisieren.

Das Ziel: Ausschuss minimieren, Anlagen besser auslasten, Wartung vorausschauend gestalten und den Ramp-up der Produktion beschleunigen.

Was die Veranstaltung bietet

20 interaktive Stationen – Technologien und Anwendungen aus dem Projekt

– Technologien und Anwendungen aus dem Projekt Führungen durch reale Fertigungsbereiche im Fraunhofer IPA

im Fraunhofer IPA Workshop zu Skalierung und datengetriebener Prozessoptimierung

Impulse von Partnern aus der Praxis

Praxisnahe Use Cases und konkrete Ergebnisse aus DigiBattPro 4.0

Zielgruppe

Fach- und Führungskräfte aus: