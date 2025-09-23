EU AI Act: Mit Legal Quick Checks optimal vorbereitet auf die neuen Anforderungen

Objekte zielsicher greifen, intelligente, datenbasierte Entscheidungen treffen oder auch Personen im Arbeitsraum einer Maschine erkennen: Künstliche Intelligenz und Maschinelle Lernverfahren bieten sowohl im Produktionsumfeld als auch im Dienstleistungsgewerbe große Chancen. Mit der seit 2024 geltenden KI-Verordnung (EU AI Act) und der ab 2027 geltenden neuen Maschinenverordnung steigt jedoch insbesondere bei Start-ups und KMU die Unsicherheit, wie die Anforderungen der Regelwerke und KI-basierte Anwendungen rechtskonform und sicher umsetzbar sind.

Um die baden-württembergische Wirtschaft beim Einsatz der Schlüsseltechnologie KI im Einklang mit den neuen Regelungen zu unterstützen, untersucht das Forschungsprojekt KIRR Real von Unternehmen eingereichte KI-Use-Cases im Rahmen von »Legal Quick Checks«. Einreichende Unternehmen erhalten umfangreiche Auskunft, inwieweit die Dokumentation ihrer KI-Anwendung die Anforderungen der Regelwerke erfüllt. Durch eine zusammenfassende, anonymisierte Veröffentlichung der Ergebnisse profitieren auch andere Unternehmen von den untersuchten Anwendungen.

Nutzen

In diesem Online-Seminar geben wir einen Überblick über die Pflichten, die sich durch die genannten Regulierungen für Anbieter und Betreiber von KI-Systemen ergeben. Anschließend zeigen wir auf, wie Sie sich mit Ihren KI-Anwendungsfällen für Legal Quick Checks im Rahmen des Projekts KIRR Real bewerben können.

Zielgruppe

Entwickler und Entscheider aus Unternehmen, die mit Künstlicher Intelligenz und Robotik arbeiten.