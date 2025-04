Der Data Act ist ein weiterer zentraler Baustein der europäischen Datenstrategie und soll den fairen Zugang zu Daten sowie deren Nutzung innerhalb der EU regeln und erleichtern. Besonders für Unternehmen bedeutet der Data Act sowohl neue Pflichten als auch Chancen, datengetriebene Geschäftsmodelle effizienter zu gestalten. Ab September 2025 wird die »Verordnung harmonisierte Vorschriften für einen fairen Datenzugang« verpflichtend, weshalb Unternehmen möglichst frühzeitig ihre Prozesse und Datenstrategien entsprechend anpassen sollten, um rechtliche Risiken zu vermeiden.

Das Webinar »EU Data Act: Was Unternehmen beachten müssen« bietet eine kompakte Einführung in die zentralen Inhalte der Verordnung, erläutert deren Einfluss auf Unternehmen und zeigt praxisnahe Lösungsansätze für die technische Umsetzung. Teilnehmende erhalten wertvolle Einblicke, wie sie die neuen Anforderungen effizient in ihre Geschäftsprozesse integrieren können.

Inhalt

Einordnung und Geltungsbereich des Data Acts

Ziele des Data Acts

Bedeutung des Data Acts für Unternehmen

Technische Ansätze zur Umsetzung des Data Acts

Nutzen

Vermeidung von Compliance-Verstößen und möglichen Strafen

Verständnis zum Geltungsbereich

Verständnis über die Rechte und Pflichten

Kenntnisse zu technischen Lösungsansätzen und strategischen Anpassungen

Zielgruppe