Effizientes Energiemanagement nach ISO 50001

Schon seit längerem werden KI-gestützte Analysen im Kontext von Energiemanagementsystemen (EMS) eingesetzt, um Energiedaten zu analysieren, zukünftige Bedarfe zu prognostizieren und Anomalien zu erkennen. Viele Aufgaben, wie das Zusammenstellen von Energiedaten, der Einsatz von Analyse-Tools oder aufwendige Reportingaufgaben hinsichtlich ISO 50001, belasten Energiemanager*innen enorm.

Die ISO 50001 stellt hohe Anforderungen an Unternehmen. Durch den Einsatz von KI Agenten, die Aufgaben autonom übernehmen, können jedoch Prozesse stark vereinfacht und der Energiemanagementprozess verbessert werden. Erste Versuche mit KI Agenten haben dies gezeigt. Unsere Experten beleuchten zentrale Aspekte des Energiemanagements, Kosteneinsparungsmöglichkeiten und das Potenzial der gesammelten Energiedaten.

Das Webinar gibt Ihnen wertvolle Einblicke und Impulse, wie der Einsatz von KI Agenten den manuellen Aufwand im Energiemanagement deutlich reduzieren kann. Diese Veranstaltung eröffnet Ihnen die Perspektive auf den wirtschaftlichen Nutzen eines intelligenten Energiemanagements für Ihr Unternehmen.

Inhalte

Überblick Energiemanagementsystem nach ISO 50001

Vorteile und Chancen von Energiemanagementsystemen (Regulatorischer Rahmen und indirekte Kosteneinsparung durch Datentransparenz)

Einsatzpotenziale von KI Agenten im Energiemanagementsystem

Nutzen

Verständnis über die regulatorischen Rahmenbedingungen hinsichtlich der ISO 50001

Einschätzung über (in)direkte Kosteneinsparung eines EMS

Ausschöpfung des vollen Potenzials der gesammelten Energiedaten

Einschätzung der Chancen, Risiken und Aufwände für das eigene Unternehmen hinsichtlich des Einsatzes von KI Agenten im EMS

Zielgruppe