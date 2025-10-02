KI Konkret – Praxisnah. Umsetzbar. Zukunftsweisend

Künstliche Intelligenz (KI) gilt als Schlüsseltechnologie zur Sicherung der zukünftigen Wettbewerbsfähigkeit der Industrie. Sie verspricht nicht nur Effizienzsteigerungen, sondern auch völlig neue Innovations- und Geschäftsmodelle. Doch trotz der hohen Relevanz und des wachsenden öffentlichen Interesses stehen viele Unternehmen bei der praktischen Umsetzung vor großen Herausforderungen.

Unklare Nutzenpotenziale, hohe Anfangsinvestitionen, fehlendes Know-how und die Integration in bestehende Systeme und Prozesse führen häufig zu Unsicherheit und Zurückhaltung. Oft fehlt es an greifbaren Beispielen und konkreten Fahrplänen, wie KI-Lösungen erfolgreich und wirtschaftlich umgesetzt werden können.

Genau hier setzt unsere Veranstaltung an.

In einem kompakten, praxisorientierten Format zeigen wir, wie KI heute schon ganz konkret in der industriellen Praxis funktioniert – jenseits von Vision und Theorie. Inspirierende Impulsvorträge geben Einblicke in aktuelle Entwicklungen und strategische Perspektiven, während reale Anwendungsbeispiele und interaktive Formate unmittelbar umsetzbare Impulse liefern.

Ziel ist es, Unternehmen Mut zu machen, Orientierung zu geben und konkrete Ansätze zur erfolgreichen und zielgerichteten KI-Integration aufzuzeigen – von der Idee bis zur Umsetzung. Die Veranstaltung wird vom Werk150 der Hochschule Reutlingen und dem EU-Netzwerk AI-MATTERS (Fördergeber, EU-Kommission, Grant Agreement No. 101100707 und Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus Baden-Württemberg) durchgeführt.

Inhalt

Aktuelle Entwicklungen und Trends rund um Künstliche Intelligenz

Impulse aus Wissenschaft und Wirtschaft

Vorstellung realer Use Cases im industriellen Umfeld

Möglichkeit zum direkten Austausch mit Expertinnen und Anwenderinnen

Nutzen