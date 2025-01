In der heutigen Industrie ist die effiziente Nutzung von Maschinendaten entscheidend für die Wettbewerbsfähigkeit und Leistungsfähigkeit von Unternehmen. Viele Betriebe stehen jedoch vor der Herausforderung, ihre vorhandenen Daten in wertvolle Erkenntnisse umzuwandeln, um Produktionsprozesse zu optimieren und die Sicherheit zu erhöhen. Hier kommt das Konzept des Edge Computing ins Spiel. Durch den Einsatz von Edge-Technologien können Unternehmen Maschinendaten direkt an der Quelle analysieren und in Echtzeit nutzen. Der Workshop »Kicks for Edge« bietet eine praxisnahe Einführung in diese Technologien und unterstützt Teilnehmende dabei, die Potenziale von Edge Computing zu erkennen und erste Schritte zur Implementierung in ihrem eigenen Betrieb zu gehen. Unser Ansatz umfasst nicht nur Schulungen und theoretisches Wissen, sondern auch konkrete Unterstützung bei der Inbetriebnahme von Lösungen, sodass Unternehmen ihre Effizienz nachhaltig steigern können.

Nutzen

Umfassende Schulung: Einführung in Edge Computing und Nutzung der Industrial Edge Plattform.

Einführung in Edge Computing und Nutzung der Industrial Edge Plattform. Einstieg ohne Vorkenntnisse: Zugang zum Themenfeld Edge Computing ohne spezielle Vorkenntnisse.

Zugang zum Themenfeld Edge Computing ohne spezielle Vorkenntnisse. Praktische Erfahrung: Möglichkeit, die Konfiguration einer Anwendung unter fachkundiger Anleitung auszuprobieren.

Möglichkeit, die Konfiguration einer Anwendung unter fachkundiger Anleitung auszuprobieren. Individuelle Unterstützung: Inbetriebnahme-Unterstützung Ihres Starterkits durch Edge-Experten vor Ort oder remote.

Inbetriebnahme-Unterstützung Ihres Starterkits durch Edge-Experten vor Ort oder remote. Evaluierung von Anwendungsfällen: Erste Tests und Datenanalysen in der Produktionsumgebung.

Erste Tests und Datenanalysen in der Produktionsumgebung. Beitrag zur Forschung: Möglichkeit, Erfahrungen in einer Forschungsumfrage zu teilen und Einfluss auf technologische Entwicklungen zu nehmen.

Möglichkeit, Erfahrungen in einer Forschungsumfrage zu teilen und Einfluss auf technologische Entwicklungen zu nehmen. Wissenserweiterung: Zugriff auf Expertenwissen und Schulungsmaterialien.

Zugriff auf Expertenwissen und Schulungsmaterialien. Zugang zu Starterpaketen: Auswahl eines kostenlosen Starterpakets für spezifische Use Cases.

Auswahl eines kostenlosen Starterpakets für spezifische Use Cases. Kostenloses Angebot: 100% kostenlos und keine versteckten Kosten.

100% kostenlos und keine versteckten Kosten. Langfristige Effekte: Schnelle Umsetzung mit nachhaltigen Ergebnissen für das Unternehmen.

Zielgruppe

KMUs – keine speziellen Voraussetzungen

Weitere Informationen

Im Rahmen des EU-geförderten Projekts des »Kicks for Edge« erhalten Teilnehmende die Möglichkeit, ein kostenloses Starterpaket zu nutzen, bestehend aus einem Edge Device, einem Strommessgerät und der entsprechenden Stromversorgung, sowie ein Jahr Softwarelizenzen. Als Gegenleistung wird erwartet, dass die Teilnehmenden mit dem Starterpaket experimentieren und anschließend an einem Interview teilnehmen.