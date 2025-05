Die Stuttgarter Sägetagung rückt einen oft vernachlässigten, aber entscheidenden Prozess in den Fokus: die Sägetechnik. Dieses klassische und traditionelle Verfahren eignet sich besonders für verschiedene Anwendungen in der Bauteilfertigung. Ob in der Holz-, Metall- oder Kunststoffverarbeitung, die Sägetechnik kann für vielfältige Materialien eingesetzt werden. Auch in automatisierten Fertigungsprozessen garantiert sie hohe Präzision und Qualität.

Insgesamt ist die Sägetechnik ein essenzielles Verfahren in vielen Industrien, das zur Effizienzsteigerung, Kostensenkung und Qualitätsverbesserung beiträgt. Von den neuesten Entwicklungen und Lösungen bis hin zu praktischen Übungen und einem Austausch – lassen Sie uns für einen Tag die Sägetechnik in den Mittelpunkt rücken, um die Zukunft der Sägetechnologie weiter mitzugestalten.

Inhalte

Die Vernetzung von Forschung und Anwendung wird durch die Sägetagung aktiv gestaltet. Hierzu ist die Sägetagung in zwei Teile gegliedert:

Vormittags: Fachvorträge aus Forschung und Anwendung zu Themen rund um die Sägetechnik.

Fachvorträge aus Forschung und Anwendung zu Themen rund um die Sägetechnik. Nachmittags: Workshop zur Vernetzung und Gestaltung von Forschungsthemen in der Sägebranche.

Workshop zur Vernetzung und Gestaltung von Forschungsthemen in der Sägebranche. Exklusive Laborführung im Forschungsbereich Fertigungs- und Prozesstechnik

Nutzen für die Teilnehmenden

Praxisnahe Informationen zu aktuellen Entwicklungen und wirtschaftlichen Potenzialen in der Sägetechnologie

Austausch zwischen Forschung, Werkzeugherstellern und Anwendern

Überblick über innovative Trends, Werkzeuge und Maschinen

Einblicke in aktuelle Forschungsprojekte und Anwendervorträge von Branchenführern

Zielgruppe

Die Tagung richtet sich an Entwickler, Konstrukteure und Produktmanager von Sägewerkzeugen, -maschinen und -prozessen sowie Anwender aus der Holz-, Metall- und Kunststoffbranche. Auch Fach- und Führungskräfte produzierender Unternehmen, die bereits Sägetechnologien einsetzen oder deren Einsatz planen, sind eingeladen.