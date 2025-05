Verschwendungsfalle Administration

Die Digitale Transformation eines Unternehmens ist die derzeit vielleicht wichtigste Herausforderung, um den Fortbestand eines Unternehmens am Markt gewährleisten zu können. Die Qualität und der Preis eines Produktes ist dabei häufig nicht der entscheidende Erfolgsfaktor, sondern die Schnelligkeit und Agilität eines Unternehmens.

Dem entgegen stehen oft träge und fehlerbehaftete interne Prozesse. Die Produktion ist modern, automatisiert und leistungsfähig, aber die administrativen Prozesse sind es nicht – so sieht es leider in den meisten Unternehmen aus. In den letzten 100 Jahren wurden Produktionsabläufe im Durchschnitt um ein Vielfaches rationalisiert und verbessert, während die Büroabläufe mehr oder weniger unangetastet blieben. Warum ist das so?

Eine einfache Erklärung ist, dass es wesentlich schwerer und aufwändiger ist, geeignete Kennzahlen für die Performancemessung in der Administration zu finden. Wie lange die Produktion und Montage eines Produktes gedauert hat und ob dieses am Ende funktioniert oder zum Ausschuss gehört, ist verhältnismäßig einfach zu ermitteln. Bei einer Angebotserstellung ist es schon schwerer zu analysieren, warum es so lange gedauert hat und es keinen Kundenauftrag gab.

Wissenschaftler des Fraunhofer IPA in Stuttgart haben eine neue Methode entwickelt, mit deren Hilfe die Prozessleistung in administrativen Prozessen sehr einfach und schnell analysiert werden kann. Als Analyseergebnis wird aufgezeigt, wie viel Potenzial in den Abläufen liegt und wie viel Zeit und Geld das Unternehmen durch Verschwendungen jährlich verliert. Damit werden die Unzulänglichkeiten in den Abläufen sichtbar.

Inhalt

Die Wertschöpfung in den administrativen Prozessen sichtbar und »wertvoll« machen.

Die Verschwendung und den Korrekturaufwand in den Abläufen reduzieren.

Die Produktivität und Arbeitszufriedenheit der Mitarbeitenden steigern.

Die administrativen Prozesse agil gestalten und für die digitale Transformation vorbereiten.

Nutzen

In diesem Seminar lernen Sie die neue Methode zur Prozessleistungsmessung in der Administration (PE²) kennen. Anhand ausgewählter Praxisbeispiele wird Ihnen die Anwendung und Vorteile der Methode von Fraunhofer Experten gezeigt und Sie haben auch die Gelegenheit, die Methoden selbst auszuprobieren. Die Anwendung der Methoden steigert zusätzlich den Lernerfolg.

Zusätzlich erhalten alle Teilnehmenden einen Testzugang zur eigenen Anwendung und Nutzung der PE² Software.

Zielgruppe

Entscheider und Prozessverantwortliche aus Vertrieb, Einkauf, Buchhaltung, Controlling, Verwaltung, Qualitätsmanagement und Lean Management