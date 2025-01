Anwenderforum Additive Produktionstechnologie

Vom 09. bis 10. April 2025 wird Stuttgart für zwei Tage zum Zentrum des 3D-Drucks in Süddeutschland. Das Anwenderforum ist eine etablierte Veranstaltungsreihe, die seit vielen Jahren in Zusammenarbeit mit der Konradin Mediengruppe ausgerichtet wird. Gemeinsam mit weiteren Forschungspartnern wie dem Fraunhofer IGB, Fraunhofer IAO, DLR und der Universität Stuttgart bietet das zweitägige Event eine Plattform für aktuelle und zukünftige Trends in der additiven Fertigung. Die Veranstaltung bietet hervorragende Networking-Möglichkeiten, insbesondere während der Abendveranstaltungen.

Inhalt

An beiden Veranstaltungstagen erwartet die Teilnehmenden unterschiedliche Programmpunkte. In thematisch verschiedenen Sessions wird der Bezug zu den neuesten Entwicklungen im Bereich der additiven Fertigung hergestellt.

Tag 1 umfasst technologieorientierte Sessions zu den Themen additive Fertigung mit Metall und Kunststoffen sowie Pre- und Post-Processing. Ausgewählte Referenten werden innerhalb der Sessions spannende Keynotes halten.

An Tag 2 folgen anwendungsorientierte Sessions zu den Themen Mobilität Straße und Schiene, personalisierte Produkte sowie Luft- und Raumfahrt. Auch hier bereichern Keynotes externer Referenten die Sessions mit wertvollem Input.

Aufgrund dieses vielfältigen Angebots können sich Interessierte für ein Ein-Tages- oder Zwei-Tageticket entscheiden. Beide Tage enden mit einer spannenden Abend- beziehungsweise Abschlussveranstaltung.

Nutzen

Die Veranstaltung dient nicht nur der Wissensvermittlung, sondern auch dem Networking. Zahlreiche Pausen, eine Begleitausstellung und die Abendveranstaltung bieten Gelegenheiten zum Austausch zwischen Ausstellern, Referenten und Besuchern.

Zielgruppe

Die Veranstaltung richtet sich an Anwender, Forscher und Hersteller additiver Produktionstechnologien sowie an alle Interessierten aus dem Bereich der additiven Fertigung und den Branchen Maschinen- und Anlagenbau, Automotive, Medizintechnik, Werkzeug- und Formenbau, Luft- und Raumfahrt und Elektronik/Elektrotechnik.