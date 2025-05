Datenräume verstehen

So gelingt der Einstieg in die digitale Zusammenarbeit der Zukunft

Viele Unternehmen sammeln täglich große Mengen an Daten, nutzen deren Potenzial jedoch kaum. Insbesondere kleine und mittlere Unternehmen stehen vor der Herausforderung, Daten systematisch und sicher mit Partnern zu teilen, um Prozesse zu automatisieren, gesetzliche Anforderungen zu erfüllen oder neue Geschäftsmodelle zu erschließen.

In unserem Webinar zeigen wir, wie Datenräume (Data Spaces) genau hier ansetzen: Sie ermöglichen einen kontrollierten, souveränen und standardisierten Datenaustausch über Unternehmensgrenzen hinweg. Gemeinsam werfen wir einen Blick auf praxisnahe Anwendungsfelder wie Qualitätsmanagement, CO₂-Bilanzierung, KI-Trainingsdatenaustausch, Lieferketten-Transparenz sowie vorausschauende Wartung und zeigen, wie Unternehmen konkret starten können.

Inhalte

Grundlagen und Architektur industrieller Datenräume

Anwendungsbeispiele aus Industrie und Forschung

Voraussetzungen und Einstieg in Datenräume (Data Spaces)

Zielgruppe

Das Webinar richtet sich an Entscheider aus Industrieunternehmen, insbesondere Geschäftsführer, Fach- und Führungskräfte sowie IT- und Digitalisierungsbeauftragte in den Bereichen Produktion, IT oder Supply Chain.

Nutzen für die Teilnehmenden