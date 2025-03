KI für Entscheider

An Künstlicher Intelligenz (KI) kommt aktuell niemand vorbei und es gilt, deren Möglichkeiten, aber auch Grenzen für das eigene Unternehmen bestmöglich einschätzen zu können. Nur so können passende Anwendungen ermittelt und fundierte Investitionsentscheidungen getroffen werden. Hierfür grundlegendes Fachwissen zu vermitteln, ist das Ziel der Schulung »KI für Entscheider«.

Diese Schulung gibt eine Einführung in die Künstliche Intelligenz (KI) sowie deren Anwendungsgebiete. Des Weiteren werden die Potenziale und Herausforderungen, insbesondere die Verfügbarkeit der Datengrundlage und deren Qualität, diskutiert. Im Anschluss erhalten die Teilnehmenden eine Einführung in die zuverlässige sowie erklärbare KI und das Quantencomputing als Wegbereiter zukünftiger KI-Systeme.

Der letzte Teil der Schulung führt in die Welt der Generativen KI wie z.B. ChatGPT von OpenAI ein, die neue Inhalte wie Texte, Bilder, Musik oder sogar Code generieren kann. Er beleuchtet sowohl die technologischen Grundlagen als auch die praktischen Anwendungen, die Potenziale und die Herausforderungen, insbesondere in Bezug auf ethische Aspekte und die Verantwortung bei der Nutzung dieser Technologie. Fallbeispiele und aktuelle Entwicklungen bieten den Teilnehmenden Einblicke in die dynamische Welt der Generativen KI und zeigen, wie diese Technologie bereits heute in verschiedenen Branchen eingesetzt wird.