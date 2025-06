6. KI-Kongress: Agentische KI trifft auf Robotik – vom Denken zum Handeln

KI von heute kann mehr als nur Daten analysieren. Die agentische KI, also ein intelligentes Softwaresystem, das autonom handelt und proaktiv Entscheidungen trifft, agiert allerdings rein digital. Roboter hingegen navigieren durch die Herausforderungen der physischen Welt und interagieren mit Objekten, Umgebungen und Menschen.

Um die Kluft zwischen der virtuellen und physischen Welt zu überbrücken, müssen zentrale Herausforderungen gemeistert werden: digitale Entscheidungen in physische Handlungen umsetzen; Roboter in die Lage versetzen, reale Situationen zu verstehen und sich an sie anzupassen; eine nahtlose Interaktion zwischen beiden Welten und mit dem Menschen gewährleisten.

Der 6. KI-Kongress gibt praktische Einblicke, wie die Integration von agentischer KI und Robotik die Effizienz und Produktivität von Unternehmen steigert, flexible und adaptive Fertigungssysteme ermöglicht und damit die Wettbewerbsfähigkeit sowie Widerstandfähigkeit verbessert.

Der KI-Kongress findet in Kooperation mit dem Konradin Verlag (bekannt durch Bild der Wissenschaft) statt.

Anmeldung unter: https://www.wissenschaft.de/ki-2025/

Nutzen für die Teilnehmenden:

Profitieren Sie von wertvollen Erkenntnissen zur Optimierung Ihrer Unternehmensprozesse durch die Integration von agentischer KI und Robotik. Erhalten Sie praktische Strategien zur Steigerung von Effizienz, Produktivität und Wettbewerbsfähigkeit sowie zur Implementierung flexibler und adaptiver Fertigungssysteme, die die Widerstandsfähigkeit Ihres Unternehmens stärken und tauschen Sie sich persönlich mit Experten aus.

Zielgruppe:

Produzierende Unternehmen, KMU