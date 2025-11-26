Metaverse Checks

Wie können Unternehmen einfach und praxisnah ins Metaverse starten? Der Metaverse Check ist eine Kurzumfrage, die Unternehmen unterstützt einen niedrigschwelligen Einstieg in das Metaverse zu finden.

Im Rahmen des Projekts »Unterstützung für Unternehmen in Baden-Württemberg auf dem Weg ins Metaverse«, gefördert durch das Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus Baden-Württemberg, wurden teilnehmende Unternehmen zu ihren Voraussetzungen für den Einstieg in das Metaverse befragt. Auf Basis der Ergebnisse entstanden individuelle Empfehlungen für passende Anwendungsfälle und potenzielle Projektpartnerschaften.

In diesem Webinar stellen wir die Ergebnisse der Umfrage vor und zeigen, wie Sie von den Erkenntnissen profitieren können.

Inhalte

Kurzvorstellung des Projekts und der Durchführung

Vorstellung der Studienergebnisse

Zeit für Austausch und Fragen

Nutzen

Einblick in die aktuellen Voraussetzungen für Unternehmen beim Einstieg in das Metaverse.

Beispiele für Anwendungsfälle und Projektpartner, die den Weg ins Metaverse unterstützen.

Zielgruppe

Unternehmen aller Branchen, die an virtuellen Welten interessiert sind.