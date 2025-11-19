Open Lab Day – S-TEC ZIBS

Beim Open Lab Day des Stuttgarter Zentrums für Industrialisiertes Bauen und Sanieren ZIBS können interessierte Unternehmen live vor Ort in den Laboren der beteiligten Fraunhofer-Institute erleben, welche Potentiale im industrialisierten Bauen und Sanieren stecken und eigene Ideen mit Expertinnen und Experten diskutieren. Durch praxisnahe Formate wie »Quick Checks«, »Craft Checks«, Coachings und »Exploring Projects« werden Unternehmen individuell in ihrer Transformation begleitet.

D​er Open Lab Day des Zentrums für Industrialisiertes Bauen und Sanieren ZIBS richtet sich an alle Akteure der Bauwirtschaft in Baden-Württemberg: von Baustoffherstellern bis zu Handwerksbetrieben. Die Fraunhofer-Institute am Standort Stuttgart präsentieren ihre Kooperationsmöglichkeiten im Kontext des S-TEC ZIBS.

​​Das Ziel des Zentrums ist es, einen Effizienz- und Produktivitätssprung entlang der gesamten Wertschöpfungskette im Bauen und Sanieren zu erreichen, um nachhaltiges und kostengünstiges Bauen zu fördern und zu verbreiten. Das ZIBS begleitet Unternehmen mit praxisnahen Formaten wie »Quick Checks«, »Craft Checks«, Coachings und »Exploring Projects« in dieser Transformation.

​

​​Die Veranstaltung im Überblick:

​09:30 - 10:00 Uhr: Empfang

​10:00 - 10:30 Uhr: Einführung und Vorstellung S-TEC ZIBS - Ziele und Möglichkeiten

​Begrüßung durch die Projektleitung

​ZIBS im Kontext S-TEC: Beispiele und Referenzen aus bisherigen Zentren

​10:30 - 12:30 Uhr: Laborrundgänge und Impulse

​Teilnehmende erleben die Labore an den Instituten und lassen sich inspirieren von den Potenzialen (z. B. Labor für Integrale Fassaden-Technologie (LIFT), Automatisierung und Robotik, Materialien oder eXtended Reality (VR, AR))

​12:30 - 13:30 Uhr: Mittagspause

​13:30 - 15:00 Uhr: Ideenschmiede für Kooperationen

​Überblick bisheriger Transferformate im ZIBS mit Ergebnissen aus den »Quick Checks«, die in der ersten Runde eingereicht wurden

​Vom »Quick Check« zum »Exploring Project«: Einführung und Vorstellung für die nächste Runde

​Ideenschmiede für »Quick Checks« und »Exploring Projects«: entwickeln Sie Ihre Idee mit unserer Hilfestellung zu einer Skizze - individuell und konkret

​15:00 - 15:30 Uhr: Kaffeepause

​15:30 - 16:00 Uhr: Zusammenfassung der Highlights aus den Ideenschmieden

​16:00 - 16:30 Uhr: Abschluss und Ausblick auf den nächsten Open Lab Day

​16:30 - 17:00 Uhr: Get-together

​17:00 Uhr: Veranstaltungsende

​

​Die Veranstaltung ist dank der Förderung durch das Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus Baden-Württemberg kostenlos.

Die Veranstaltung richtet sich an

Alle Akteure der Bauwirtschaft in Baden-Württemberg: von Baustoffherstellern bis zu Handwerksbetrieben