»pitasc« Webinar

Lernen Sie unser Roboter Programmierframework für die kraftgeregelte (De-)Montage »pitasc« kennen. Anhand von praktischen Beispielen erhalten Sie eine kurze Einführung wie schnell und einfach modulare und flexible Roboterprogramme erstellt werden können.

Inhalte

Einführung in die herstellerunabhängige und kraftgeregelte Roboterprogrammierung für Industrieroboter und Cobots mit pitasc

Demonstration der Wiederverwendbarkeit und Flexibilität anhand einer realen Roboterzelle

Q&A Session

Nutzen für die Teilnehmenden

Mittels praktischer Beispiele erhalten Teilnehmende eine herstellerunabhängige Einführung, die ihnen zeigt, wie sie modulare und flexible Roboterprogramme schnell und einfach erstellen können. Dies ermöglicht es ihnen, eigene Projekte effizient umzusetzen.

Zielgruppe

Robotik Anwender und Entwickler