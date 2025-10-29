Webinar / 29. Oktober 2025, 10:00 Uhr bis 12:00 Uhr
»pitasc« Webinar
Lernen Sie unser Roboter Programmierframework für die kraftgeregelte (De-)Montage »pitasc« kennen. Anhand von praktischen Beispielen erhalten Sie eine kurze Einführung wie schnell und einfach modulare und flexible Roboterprogramme erstellt werden können.
Inhalte
- Einführung in die herstellerunabhängige und kraftgeregelte Roboterprogrammierung für Industrieroboter und Cobots mit pitasc
- Demonstration der Wiederverwendbarkeit und Flexibilität anhand einer realen Roboterzelle
- Q&A Session
Nutzen für die Teilnehmenden
Mittels praktischer Beispiele erhalten Teilnehmende eine herstellerunabhängige Einführung, die ihnen zeigt, wie sie modulare und flexible Roboterprogramme schnell und einfach erstellen können. Dies ermöglicht es ihnen, eigene Projekte effizient umzusetzen.
Zielgruppe
Robotik Anwender und Entwickler