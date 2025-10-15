BESSER LACKIEREN AWARD & WeKnowCoaTech Finale 2025

Die Preisverleihung des BESSER LACKIEREN AWARDS durch den Vincentz Verlag am Fraunhofer IPA in Stuttgart wird auch im Jahr 2025 wieder ein echtes Highlight der Beschichtungsbranche. Die innovativsten beschichtenden Betriebe und Unternehmenseinheiten des Landes werden erwartet und feierlich ausgezeichnet. Neben der Preisverleihung stehen im Rahmen des Fachforums spannende Vorträge auf dem Programm.

Erleben Sie die Preisverleihung in feierlicher Live-Atmosphäre und erfahren Sie alle Hintergründe und exklusive Einblicke zur Auszeichnung. Im Fachforum präsentieren Expert*innen aus der Forschung und der Industrie wertvolle Inputs und Wissenswertes aus der Branche. Zudem bietet diese Veranstaltung wieder die besondere Gelegenheit, sich mit interessanten Fach- und Führungskräften der nominierten und ausgezeichneten lackverarbeitenden Betriebe auszutauschen und zu vernetzen.

Zielgruppe

Entwickler, Mitglieder in Engineering-Teams, Lackierereileiter sowie Fach- und Führungskräfte aus Produktion und Produktionsplanung der lackverarbeitenden Industrie.

Alle Infos zum Programm und den Vorträgen stellen wir Ihnen in Kürze hier zur Verfügung.