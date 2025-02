Automatisierung von Product Carbon Footprint (PCF) mit digitalen Zwillingen

Fachliche Leitung der Veranstaltung

Franz Falkenau

Wissenschaftlicher Mitarbeiter im Forschungsteam Interoperabilität in der Produktion

Fraunhofer IPA, Stuttgart

Franz Falkenau befasst sich in seiner Forschungsarbeit mit der Vernetzung von Produktionstechnologien unter der Verwendung von digitalen Zwillingen. In verschiedenen Forschungsprojekten untersucht er in diesem Kontext insbesondere die Verwendung von standardisierten Implementierungen wie der Verwaltungsschale.

Referent

M.Sc. Maximilian Schutzbach

Wissenschaftlicher Mitarbeiter im Forschungsteam Sustainability Modeling and Analytics

Fraunhofer IPA, Stuttgart

Maximilian Schutzbach befasst sich in seiner Forschungsarbeit mit der ganzheitlichen Nachhaltigkeitsbewertung von Unternehmen, Prozessen und Produkten. Besonders die Berechnung, Vereinfachung, Automatisierung und Analyse von Corporate & Product Carbon Footprints gehören zu seinen Forschungsschwerpunkten.